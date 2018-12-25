鄭文燦就職演說：新時代台灣　需要新的政治文化

▲鄭文燦就職演說指出，台灣經過不斷的民主洗禮、民意的考驗，每一個從政者都要知道，人民賦予權力，也會收回權力。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦25日在就職演說表示，台灣經過不斷的民主洗禮、民意的考驗，每一個從政者都要知道，人民賦予權力，也會收回權力，每個從政者必須兢兢業業、勤奮、樸實及認真，讓政治成為服務市民與人民的政治。新時代的台灣，需要新的政治文化，期盼所有公務人員、民意代表能夠共同以這樣的心情，讓台灣更好！

鄭文燦的就職演說在市府前廣場舉行，針對桃園的未來將進行「桃園航空城」、「亞洲‧矽谷」、「軌道建設」三大計畫，成為桃園發展三支箭。這也是桃園有史以來，中央和地方合作的最大規模投資計畫，能夠讓桃園「轉大人」，希望這三支箭皆能命中靶心，市府也將把握時程，讓桃園發展的更好更快。

▲鄭文燦就職演說，談新時代台灣、新政治文化。（圖／記者楊淑媛攝）

在「桃園航空城計畫」方面，將於第二屆任期中完成桃園航空城區段徵收，讓台灣更具競爭力，亦會引進更多產業，同時將桃園發展成為智慧城市。「亞洲‧矽谷計畫」將使桃園成為創新創業聚落，讓產業邁向下一代，也讓工業4.0、物聯網、人工智慧、大數據等新的產業升級方向，能夠在桃園落實。

鄭市長提及，桃園軌道建設帶來交通改變，讓交通更為綠色、人本，也更有效率，達成「三心六線、美好實現」的目標。包括桃園、中壢以及青埔在內的航空城，將成為桃園三個都市核心；台鐵地下化、桃園機場捷運、綠線、棕線、中壢延伸線、三鶯線八德段等六條鐵道將帶領桃園達到交通轉型，讓市民得到更便捷的交通服務，成為北北桃一小時軌道生活圈。

展望未來四年，鄭市長提出三大目標，包括城市基礎建設轉型、年輕人的首選城市、全台最大產業聚落。在城市基礎建設轉型方面，桃園是一座新興城市，擁有最年輕的人口、最年輕的城市活力、最年輕的市長，因此基礎建設不能停留在過去。希望在交通、教育、文化、生態、體育、社福各項建設，皆能以新標準 新高度規劃，能夠超越過去。