影／「嘲笑霸凌男童」錄影師請辭獲准！家長蓋樓怒：整個學校有問題

社會中心／綜合報導

南投一名小學一年級的男童18日遭同學集體扔擲飛盤、脫褲，情緒崩潰當場嚎啕大哭，然而一旁的老師不但目擊全程，竟然還拿手機錄影邊嘲笑：「假哭啦」、「愛演戲！」把影片上傳至Instagram，被網友轉貼至「Dcard」引起撻伐。對此，校方解釋，這名老師男老師今年剛退伍到任，經驗不足，分寸拿捏失當，已親自向家長致歉；該名PO霸凌影片風波的老師20日已提出辭呈，校長已批准。

這名老師把兩段影片發到Instagram限時動態，透過影片可以看到，第一段可見小男童被同學拿塑膠飛盤攻擊，雙頰哭腫，頻頻用右手擦去眼淚，但男老師只顧著跟同學嘻笑「假哭啦、他愛演戲」。第二段影片可看到，小男童坐在遊樂區旁地上，被5、6名同學團團圍住，有人掀開男童上衣、有人拉扯男童黑色長褲，老師僅說「不行脫他褲子、不可以」卻沒上前解圍，也沒停止錄影。

▲▼男童遭同學飛盤狂K、強行脫褲，還被老師錄影整段畫面。（圖／東森新聞）

影片曝光至網路上，引起網友撻伐，「這是霸凌欸！」、「完全不能接受，好心疼那個孩子」、「看完影片都火大了」、「如果我是家長真的會失去理智」、「這老師有病嗎？！是在鼓勵學生霸凌嗎」、「太誇張了吧，看影片都覺得火了，那位老師在現場居然還笑得出來」、「心疼那位弟弟，其他小孩也真是令人無語」、「明明老師員額減少那麼多，品質卻沒提升」。

學校校長表示，這兩段影片都發生在18日，學生們當天體育課結束後正收拾飛盤器材，男童與同學嬉鬧時，遭其他同學投擲飛盤；另外一段影片是同天下課時間，同學們玩「鬼抓人」，男童被抓到後，突然被拉扯衣褲，老師有口頭告誡制止。

校長表示，老師任教3個多月，平常與全校孩子玩成一片，跟大家都是很要好的朋友，但打鬧時，界線拿捏模糊，沒有掌握身為老師應有的分寸，事後已帶著老師親自到男童家中致歉，影片造成大眾觀感不佳，也已經告誡檢討。

▲校長回應，男老師今年退伍到任，經驗不足，沒有拿捏應有的分寸。（圖／東森新聞）

學校也透過臉書回應網友，也感謝各界關心，「在清楚理解事件情況後，立即與該位老師進行對話了解，並指明失當的部分，主任帶該位老師到班級，對全體小朋友說明事情的整個狀況並道歉。孩子們很小，看到老師到班上道歉，全都一頭霧水，然而教育就是一件這樣的事，小朋友犯錯要道歉，大人犯錯也要道歉，尤其是老師，今天請老師到班上道歉，並說明清楚當時錯誤在哪裡。」

聲明表示，「當一個遊戲進行，不安全、造成同學的不舒服，就是不應該，就已經不是一個遊戲，大家設身處地思考都不希望發生在自己身上，面臨不喜歡的狀況發生，要表明自己拒絕繼續的立場以及旁觀的同學適當的制止，也與同學們互相約定， 彼此都不可再有相關的情況。」

▲校方透過臉書回應，強調「該通報、該開會，該輔導」一件都不會少。（圖／翻攝自臉書）

「影片上網，網上群情激憤，學校方都很清楚，我們不姑息，但是也不和稀泥，此事並非輕鬆喊一聲革職，事情就結束了，比起群情激憤，我們更在乎班級學生的心理發展、社區家長、老師的情況，整體處理事件都於法有據的進行，該通報、該開會，該輔導，一件都不會少。」

學校指出，「這位老師初出茅廬，到本校服務僅數月，卻已是大受歡迎的人氣老師，然而，今天的事件，於他而言，是一個打擊也是一個重要的學習，教育的道路是兢兢業業的，學校會持續關切他的課堂進行狀況，給予輔導，並做適當的調整與協助。」

另外學校最新聲明指出，老師教學經驗不足、班級經營不當，發生事件又未顧慮孩子的感受，逕自將影像傳到社群網站，造成社會不安緊張，深感抱歉，教師已於12月20日提出辭呈，校長已批准。另外，校方針對該班級加強反霸凌及性別平等宣導，並由縣政府派專業心理師前來診斷及諮商輔導，「未來，我們會兢兢業業照顧好每一位孩子而努力。」不過該聲明遭家長和民眾紛紛蓋樓留言「辭職並不是負責」，要學校和老師出面處理及道歉。

對此，男童家長也在學校臉書上回覆，「抱歉，各位關心此事的大眾，我是這位小孩的家長，該事件在當下校方已經做了妥善的處理，事後也到家裡致歉。個人認為校方已經做了妥善的處理，我們應該給予新手老師一次機會。希望該事件到此為止，不要造成二次傷害。」南投縣教育處表示，老師確實有教學失當情形，後續會請學校依規定將人送教評會核處。

▼校方最新聲明表示，該名老師已經提出離職。不過民眾、家長和各界網友都不買單，紛紛蓋樓要老師出面道歉。（圖／翻攝自臉書）