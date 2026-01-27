　
    • 　
>
「台灣好行」評鑑16單位、駕駛獲獎　觀光署籲強化班次

▲▼114年度台灣好行評鑑結果出爐，觀光署今舉行頒獎。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光署今表揚台灣好行評鑑績優單位。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

114年度台灣好行評鑑結果今（27日）公布，選出8家績優推動單位與客運業者，及獎勵2家服務品質優良客運公司，與6名優良駕駛員與服務人員。觀光署長陳玉秀表示，台灣好行在觀光最後一哩路扮演重要角色，帶旅客到它們想去的景點，旅客反映班次、行李放置區不足，也期盼提供旅客更好的款待。

觀光署推行「台灣好行」景點接駁服務，提供國內外自由行旅客低碳且友善的大眾運輸旅遊服務，串聯全台主要觀光景點與各大交通樞紐，截至114年底已開行90條路線，觀光署每年委託第三方公正機構辦理評鑑作業，透過考核評鑑、績優獎勵、標竿學習等過程，建立良性競爭機制。

其中一般類型路線推動單位，第1名由推動皇冠北海岸線的北海岸及觀音山國家風景區管理處獲得，串聯北海岸18個人氣景點，推出多款主題套票，並結合自行車旅遊；第2、3名分別為台中市政府及大鵬灣國家風景區管理處；郵輪式公車之推動單位第1名則為推動玉長豐濱線及東部海岸線的東部海岸國家風景區管理處。

客運業者部分，一般類型路線之客運業者，第1名由高墾線共營管理中心獲得，營運大鵬灣琉球線，提供預約候車服務，致力推行海洋生態觀光遊憩並推動淨灘永續環境，第2、3名則分別為南投汽車客運、中台灣客運公司；郵輪式公車路線則由縱谷花蓮線之太魯閣客運股份有限公司獲得第1名。

另外，北投竹子湖線之推動單位台北市政府與客運業者大南汽車公司獲得服務品質提升獎。由於目前公共運輸市場持續缺工，為鼓勵促進觀光動能的第一線駕駛與服務人員，此次也選出6名優良駕駛及服務人員表揚。

公路局主秘林義勝表示，台灣好行提供很不錯的體驗，讓背包客從雙鐵等各交通運輸結點可到達不容易到的地方和景點，是公共運輸很重要的環節；台灣好行邁入第16個年頭，疫情後不管面臨駕駛短缺和競爭，客運經營相當不容易，業者投入服務也獲得觀光署表揚，是實至名歸。

觀光署長陳玉秀表示，台灣好行在觀光工作最後一哩路扮演重要角色，台灣好行帶你旅行，感謝客運業者把旅客送到想去的地方，帶旅客探索台灣這塊土地，提供更方便到達景點的方式，景點才是土地的開始，沒有客運帶旅客到想去的地方，無法體驗台灣的精彩。

陳玉秀指出，這次評選91條路線、31個推動單位、40個客運業者，透過秘密客以及專業評比，以及站在旅客需要的角度，選出獲獎推動單位、客運業者以及駕駛。

陳玉秀說，如何提高台灣的旅遊品質，人是最重要，台灣科技供應鏈成為國際關鍵角色，也是台式服務，要把這個精神帶到台灣觀光產業，把客人帶到他要去的景點，一路上陪伴服務很重要；很多客人反映台灣好行班次要多一點，以及提供放置行李的地方，特別是國際觀光客，這兩點稍嫌不足，呼籲著眼國際旅客，要知道如何款待旅客。

標籤:台灣好行觀光署客運評鑑旅遊接駁績優獎

