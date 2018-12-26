買炸物給雙魚媽吃！一件事大吵全被丟掉　女兒哭心累：她有嚴重公主病

▲原PO說，怕炸物放久不脆，趕快帶回家要給媽媽吃。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關）

網搜小組／綜合報導

「炸燒賣跟椒鹽四季豆在垃圾桶裡哭哭…」一名孝順的女網友買炸物要帶回家給媽媽吃，沒想到兩人後來卻大吵，炸物全被媽媽丟進垃圾桶，她因此氣哭，「我媽是公主病很嚴重的那種」。有網友分享一招治公主病的方法。

原PO今天（26日）在「爆怨公社」臉書社團還原當時情況，她說，跟朋友吃到一家不錯吃的小店，打算外帶給家人試試，打電話問他們要不要吃，「我媽說跟朋友小聚快回家」；從餐廳回家大概一小時，因怕炸物不脆所以趕快回家。

原PO表示，回到家發現根本沒人，再打電話詢問媽媽，「她又說快回家」，結果再等一個小時才回來，心裡有點不爽抱怨了幾句，結果媽媽大發雷霆和她吵起來，「我真的覺得委屈所以一直頂嘴，結果她把我買的外賣都扔掉，我真的很生氣。」

原PO指出，在外吃到好料想帶回去與家人分享，因炸物放久會不脆，無法讓他們吃到最好吃的風味，「我覺得有點可惜，所以有點不爽，抱怨幾句是我錯了嗎？」

▼原PO眼見炸物被媽媽丟進垃圾桶，「炸燒賣跟椒鹽四季豆在垃圾桶裡哭哭」。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／記者曹悅華攝）

原PO也說，「我媽是公主病很嚴重的那種」，通常吵架後，媽媽都會在臉書臭罵她一頓，之後一個月不跟她講話，「我不解她把家事放到臉書上，讓親朋戚友看笑話的用意在哪？還有事後就算我道歉，她都要生氣一個月以上才會理我，心好累。」

有網友說，「省省不用那麼累，她要吃再幫她買吧，把東西甩出去也太幼稚」；原PO回「炸燒賣跟椒鹽四季豆在垃圾桶裡哭哭」。有人笑說「爸爸寵出來的」；原PO回「我爸說媽媽年輕時更不得了」。

有人好奇，「妳媽是不是土象星座，魔羯、處女之類」；原PO回，「我才是土象星座那位，我魔羯，她雙魚。」原PO也說，媽媽對我好的時候是很好，「但她的脾氣有時還真受不了」。一名網友建議，「公主病的治法，妳必須比她更公主。」

有人則感同身受地表示，「完全懂！！！我媽根本是放鴿子大王，有次答應要跟我一起帶小孩去看迪士尼劇場，時間快到了再次提醒她，竟然說她跟別人約好了。不然就是我每天都會叫她來我家吃晚餐，她有時候可以來，有時候找不到人，沒煮她的飯，晚上又突然出現，不然就是約好了不來……真的心很累。」原PO回，「對！你懂我，不是她幾點回家的問題，問題在有沒有交代的問題。如果妳不是要吃，我不會買，我也不會管她幾點回去。」