慶祝生日新儀式！社群熱議「寫信給未來的自己」簡單一招擊退生日憂鬱

▲▼生日,慶生,卡片,寫信,自我,成長。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲比起昂貴的禮物，一張親手寫給自己的生日卡片，更能記錄這一年的成長與心境變化。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

每逢生日，慶祝方式多到數不清：辦場派對、吃頓大餐，或是買份心儀已久的禮物獎勵自己。雖然這些選擇都很棒，但別忘了也為自己挑一張生日卡片。國外網站《Bustle》分享，這項簡單的舉動最近在TikTok上引起熱烈迴響，許多創作者紛紛分享這種「愛自己」的新儀式。

一張比名牌更珍貴的卡片

今年1月20日，創作者@serenalalani分享了她為自己挑選的生日戰利品，清單包括可愛毛衣、新眼鏡和手帳本，其中最特別的是一張印有草莓圖案的卡片。卡片上寫著：「又是充滿成長的一年，我為妳感到驕傲。」這張卡片帶來的觸動，竟比其他所有物質禮物加起來還要深刻。

在影片留言區，有網友驚呼：「我是朋友公認的『卡片女王』，但我竟然從來沒想過要買一張給自己！這主意太棒了！」Serena也暖心回應：「嘿！卡片女王，妳絕對要試試看。這是紀錄這一年並為未來許願最有意義的方式。」

另一位創作者@naomileanage則分享了更有趣的做法：寫卡片給「一年後的自己」。她表示：「從24歲起，我就開始做這件有點傻氣卻很浪漫的事。我在卡片裡記錄當下的生活現狀、心情感受，以及對下一歲的期許與夢想。」這段分享讓不少網友躍躍欲試，紛紛留言：「今天剛好我生日，我現在就要衝去買卡片！」、「這傳統太可愛了，我要從30歲開始執行。」

為什麼你應該開始這個傳統？

回想一下，多年來你為了別人挑過多少卡片？站在文具店的卡片櫃前，細細挑選適合對方的設計、感人的話語或幽默的梗，過程總是充滿樂趣。現在，試著把這份心思花在自己身上吧！

這可以成為你生日當天的專屬儀式。當你在外頭喝著生日咖啡、吃完午餐，順便逛逛心愛的選物店時，不妨走進文具店挑張卡片。這種做法正好呼應了近期「筆友回歸」與「重拾手寫信」的潮流，讓人們在數位時代重新感受類比生活的溫度。用你最心愛的鋼筆寫下卡片，是強迫自己慢下來、好好慶祝「自我存在」的最佳途徑。

心理治療師Courtney Morgan指出，這個趨勢能幫助人們自我反省，甚至能對抗「生日憂鬱（Birthday Blues）」。她觀察到，許多人在生日當天會對自己格外嚴苛，總覺得這個年紀應該「達成更多成就」。透過生日卡片回顧這一年所達成的大小事，能有效抵銷這種焦慮感。

▲▼生日,慶生,卡片,寫信,自我,成長。（圖／取自免費圖庫pexels）

如何開始寫你的第一張卡片？

想嘗試這項儀式，就先從「慎重地挑選卡片」開始。仔細閱讀每一張卡片的文字，看看哪句對話最能引起你的共鳴；或者，你也可以拿出美勞工具，親手DIY一張獨一無二的卡片。

接著，思考你想對自己說的話。如果你想寫給「今天的自己」，請像對待摯友般地讚美自己：恭喜自己度過精彩的一年、祝自己玩得開心，或簡單提醒自己「你真的很棒」。

如果你想效法@naomileanage寫給「未來的自己」，可以像她一樣把這件事當作一場下午的自我療癒行程：聽著喜歡的音樂，不吝嗇地花錢買張精緻的卡片，並專注地填滿它。你可以列出過去12個月的成就（無論是換了新工作，還是變得更樂觀積極）、拍拍自己的肩膀安慰辛苦度過的難關，或是許下對未來的願景。

Morgan強調，即使沒有什麼驚天動地的偉業也沒關係，「我敢保證，這一年你一定學到了某些事，或在某些地方有所成長。」等明年生日一到，再拆開卡片閱讀。想像一下，當你31歲時，讀著25歲時寫下那個看似不可能的夢想，卻發現自己已經實現了，那絕對是這世上最棒的生日禮物。

不論你現在幾歲，開始這項傳統永遠不嫌晚。

