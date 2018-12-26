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老公幫掌鏡！她一看無奈x3…變真人版「大家來找碴」　網笑噴：妳路人嗎

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲咦…原PO在哪裡呢？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多女孩子出去玩的時候，都想拍美美的照片，無奈隊友不給力，只能看著照片哭笑不得。一名女網友到澎湖玩、入住某間酒店，看到漂亮的聖誕樹後，便問老公「可以幫我跟女兒和聖誕樹拍照嗎？」想要自然一點的全景照片。但看到成品後，原PO只有滿滿的無奈，網友則笑噴「變路人了」、「挺正常的老公視角」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，她問丈夫「老公你可以幫我跟女兒和聖誕樹拍照嗎？」老公則是一口答應「可以啊！」她便開口「幫我們拍自然一點哦！盡量拍全景」，對方聽到後還保證沒問題。沒想到看到成果後，原PO忍不住直呼「無奈無奈只有無奈」。

看看照片，原PO一家入住澎湖某間知名5星級飯店，因為是聖誕節期間，門口架了一個閃耀著點點光芒的金黃色聖誕樹，在晚上看起來特別漂亮，難怪吸引原PO想合照。不過照片裡似乎沒看到有人，重點感覺都在酒店招牌，到底人在哪呢？

再仔細看看畫面中間下方，突然有個黑黑的影子，原來女網友就抱著女兒站在這。但明明應該聖誕樹和原PO事主角才對，人像卻只佔了畫面不到10分之1，而且還大逆光、黑到不行，根本看不出有人在照片中。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲你找到原PO了嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，其他人都笑噴，「變了路人甲」、「老公沒錯啊！超自然的～而且還全景」、「第一眼認為妳老公白癡噢！幹嘛拍妳背影」、「自然到不見了」、「感覺像飯店廣告」、「人在哪裡啦」、「把你ㄤ送去上7749堂攝影課」、「看不到人就算了，連樹也不完整」。

不過也有網友說，這真的不能怪原PO老公，「背光拿單眼一樣一團黑影，一定要打燈，這環境誰來拍應該都長這樣」、「老公已經達成妳要的需求了啊…自然、全景…妳到底還有哪裡不滿意」、「我只看到聖誔樹，以為黑黑的是路人，夜晚加上背光人物本來就會全黑了，除非用好一點的手機或相機」。

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關鍵字：老公,拍照,聖誕樹,豬隊友,爆怨公社

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