春節掃除「3種清潔劑」最實用　家事達人教撇步：重油垢先浸泡

▲家事達人湯慧貞（右）與王思慧說明春節大掃除五大撇步。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

農曆春節即將到來，環境部今（27日）邀請家事達人分享年終大掃除五大撇步，包括「先丟再擦；由上而下；潔劑不用多，三樣就夠；分區打掃；重油垢、先浸泡」，並提醒清潔劑不要混用且保持通風。另外，原則上農曆初一到初三停收垃圾，至於全台春節期間收運垃圾時間與方式，請上官網查詢。

蛇年進入尾聲，民眾大都會在年前進行大掃除，為了讓民眾安心、安全進行春節大掃除，環境部今天舉辦記者會，除彙整提供各縣市春節期間垃圾收運期程，並邀請台大昆蟲學系名譽教授徐爾烈分享如何居家防鼠，並邀請彭婉如文教基金會家事達人說明「居家清潔、清掃示範及注意事項」，教導民眾如何善用各式清潔工具，讓居家環境在最短時間內煥然一新。

彭婉如基金會家事達人湯慧貞與王思慧，說明春節大掃除五大撇步，包括「先丟再擦；由上而下；分區打掃；潔劑不用多，三樣就夠；重油垢、先浸泡」，讓民眾輕鬆完成大掃除。

湯慧貞說，先把沒用東西丟掉，清潔難度馬上少一半，像是廚房的過期調味料、衣櫃裡一年沒穿的衣服、客廳堆積的雜物和贈品等。其次則是先清天花板、燈具，再到桌面，最後為地板，這樣不會重複汙染，做事才會有效率。第三則是把居家空間分區打掃，先處理容易有成就感的客廳跟玄關，接著是浴室和臥室，最後廚房，才有除舊佈新的感覺。

湯慧貞進一步表示，清潔劑不用太多，3樣就夠，一瓶像是洗碗精的中性清潔劑，可以作為萬用，另使用小蘇打清除廚房油垢，檸檬酸清除浴室的水垢和皂垢。最後遇到重油垢時，使用浸泡法，不要硬刷，像是抽油煙機油網、爐架都非常適合用浸泡法處理，泡完之後輕刷就能清掉油汙，刷洗過程也不會那麼辛苦。

為便利民眾掌握春節垃圾收運時間，環境部也彙整各縣市垃圾收運期程。環管署副署長劉瑞祥表示，大多數縣市自2月16日（除夕）下午起停止收運，並從2月20、21日（初四、初五）起陸續恢復，相關資訊可到「環境部環境管理署官網」或各縣市環保機關網站查詢。大掃除排出家具、床墊等大型廢棄物應提前聯繫當地環保機關或公所清潔隊，並提醒民眾依公告回收事項與預約時間妥善交付，切勿隨意棄置街頭。

環管署組長林憶芳提醒民眾，請徹底清理居家雜物及積水處，落實「巡、倒、清、刷」病媒蚊防疫4步驟，從源頭杜絕病媒蚊孳生。新春掃除時請民眾嚴守「不混用」原則，並確保防護措施及保持通風，包含：漂白水絕不可與鹽酸或檸檬酸混用，以免產生有毒氯氣；水管疏通劑屬強鹼，混入酸性劑或漂白水恐釀爆炸或噴濺。玻璃清潔劑含溶劑可能具毒性，使用時建議配戴口罩手套，若清潔劑不慎接觸眼、口、皮膚，應即刻以大量清水沖洗並就醫。

台大名譽教授徐爾烈今天則說明居家防鼠策略，若要讓老鼠不入侵住家，可優先把握防鼠三不原則：「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」，確保無鼠好生活。像是「不讓鼠來」，就要詳細檢查居家環境孔洞隙縫並封堵，防止老鼠入侵；「不讓鼠吃」則是妥善收納食物，廚餘桶要加蓋密封，不讓老鼠有食物吃；「不讓鼠住」則是整頓居家環境，包括避免堆積雜物、清理庫房死角等，也可以用捕鼠籠誘捕老鼠。

▲環境部說明春節大掃除相關原則。（圖／記者許敏溶攝）