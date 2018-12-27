春水堂「餐桌杯接」男童尿！母爆氣：有什麼錯嗎？　7字惹怒全網

突發中心／綜合報導

一名網友到春水堂用餐時居然看到男童大喇喇的在桌上「站著尿尿」，旁邊的母親則是拿著杯子接住排泄物，過程全被網友錄下po網引起正反兩極討論。對此男童母親氣憤留言，「我拿一個環保紙杯立即為他裝，有什麼錯嗎？我犯法嗎？難道我必須非常沒品讓他直接尿在人家店裡嗎？」

▲男童母親喊告。（圖／爆廢公社公開版，下同）



男網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出影片怒罵，「台灣耶！有夠瞎的。」轉過頭看可以瞄到對面桌子有2名大人還有一名小孩；而男童的下半身是赤裸的，正在解放ing，過程中同桌的大人絲毫沒有任何尷尬、遮掩動作，一旁的長髮女子臉色還相當自然的幫忙抽衛生紙。

▲男童在餐桌上尿尿。



影片一PO上網立即引發輿論批評，對此男童母親在貼文下方回應，「哈囉這位po文者我是小孩媽媽，請問一下你應該沒小孩吧，po這種文章想得到什麼溫暖嗎？我不懂你這種方式po文得到關注究竟有什麼好？有什麼資格評論，再來我要你公開在這道歉，不然我會提告。」

小男童想尿尿！站春水堂餐桌脫了 2妹遞杯「接液體排泄物」…網吐翻：噁爆

網友看見男童母親留言「你應該沒小孩吧」，火大回擊「最討厭這種媽媽了，沒事就開大絕『欸妳應該沒小孩不懂吧，你以後有小孩就知道了』，煩不煩啊這種媽媽有夠高能」、「小孩內急都可以體諒，但不會蹲下弄喔，憑什麼其他客人要伴隨屎尿味吃飯啊」。

目前該相關貼文已經遭刪除，而春水堂公關則向媒體表示，未來若顧客有需求會立刻指引帶路，並且加強巡邏避免類似情形發生，另影片中的杯子屬拋棄式的並非一般顧客使用的杯子，請大家放心。

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