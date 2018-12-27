　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

春水堂「餐桌杯接」男童尿！母爆氣：有什麼錯嗎？　7字惹怒全網

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

突發中心／綜合報導

一名網友到春水堂用餐時居然看到男童大喇喇的在桌上「站著尿尿」，旁邊的母親則是拿著杯子接住排泄物，過程全被網友錄下po網引起正反兩極討論。對此男童母親氣憤留言，「我拿一個環保紙杯立即為他裝，有什麼錯嗎？我犯法嗎？難道我必須非常沒品讓他直接尿在人家店裡嗎？」

▲▼男童在餐桌上尿尿。（圖／爆廢公社公開版）

▲男童母親喊告。（圖／爆廢公社公開版，下同）

男網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出影片怒罵，「台灣耶！有夠瞎的。」轉過頭看可以瞄到對面桌子有2名大人還有一名小孩；而男童的下半身是赤裸的，正在解放ing，過程中同桌的大人絲毫沒有任何尷尬、遮掩動作，一旁的長髮女子臉色還相當自然的幫忙抽衛生紙。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版.）

▲男童在餐桌上尿尿。

影片一PO上網立即引發輿論批評，對此男童母親在貼文下方回應，「哈囉這位po文者我是小孩媽媽，請問一下你應該沒小孩吧，po這種文章想得到什麼溫暖嗎？我不懂你這種方式po文得到關注究竟有什麼好？有什麼資格評論，再來我要你公開在這道歉，不然我會提告。」

小男童想尿尿！站春水堂餐桌脫了　2妹遞杯「接液體排泄物」…網吐翻：噁爆

網友看見男童母親留言「你應該沒小孩吧」，火大回擊「最討厭這種媽媽了，沒事就開大絕『欸妳應該沒小孩不懂吧，你以後有小孩就知道了』，煩不煩啊這種媽媽有夠高能」、「小孩內急都可以體諒，但不會蹲下弄喔，憑什麼其他客人要伴隨屎尿味吃飯啊」。

目前該相關貼文已經遭刪除，而春水堂公關則向媒體表示，未來若顧客有需求會立刻指引帶路，並且加強巡邏避免類似情形發生，另影片中的杯子屬拋棄式的並非一般顧客使用的杯子，請大家放心。

【更多精彩新聞】

女同志遭伴侶父3度性侵！不舉才停手　她每夜哭：很髒、感到絕望

婦鐮刀追砍小孩！警救援「傷口深見骨」　網氣炸：一句XX病就沒事？

影／曝空姐動作片！夫淚看「光屁股小王」心痛　網安慰：法院認證4分男

ET快訊
史上最「負能量」馬拉松標語嘴爆！跑者：沒看過這麼嗆的
貨車撞苗栗古蹟要賠300萬！駕駛崩潰：我只是個粗工
埋伏森林「55秒槍殺4警」！毒梟殺手笑了…影片曝光
歐洲龍婆2019年預言：普丁遭內鬼暗殺、川普罹怪病耳聾

關鍵字：尿尿,茶館,春水堂,餐桌,男童,爆廢公社公開版

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小模穿「薄紗丁字褲」旅拍！色影師受不了...手貼酥胸4秒

15歲少女哭求「月經來」仍遭內射懷孕　結果DNA還他清白

13歲少女與男友嘿咻3次！　母在垃圾桶撿到「用過的保險套」氣瘋

陌生男子躺旁邊！正妹遭撿屍性侵...睡醒身上只剩小可愛

性愛片主角是老公！人妻氣炸提告　檢方「沖繩偷情」不起訴

快訊／浪高2米多仍下水　女泳客被捲出基隆外木山

他不付錢還打按摩女討3000元　約定賠10萬「卻要等到2022年」

春水堂「餐桌杯接」男童尿！母爆氣：有什麼錯嗎？　7字惹怒全網

連「排氣管」也能變武器！　醉男怒砸車窗...中和爆街頭亂鬥

少婦公廁遭襲胸嚇到忘記歹徒臉　卻意外撿到色狼的手機

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒

蔡依林x理科太太超深入對話！　回首心路歷程：我很想哭

北部人評價3樣中南部早餐　鹹豆漿直接淘汰：像嘔吐物

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如正視傷口：傷痛無法消失

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

快訊／浪高2米多仍下水　女泳客被捲出基隆外木山

他不付錢還打按摩女討3000元　約定賠10萬「卻要等到2022年」

春水堂「餐桌杯接」男童尿！母爆氣：有什麼錯嗎？　7字惹怒全網

連「排氣管」也能變武器！　醉男怒砸車窗...中和爆街頭亂鬥

少婦公廁遭襲胸嚇到忘記歹徒臉　卻意外撿到色狼的手機

貨車撞毀古蹟昭忠廟賠償金200萬+　駕駛GG：我只是個粗工

遭28歲司機弄大肚子　國三女「我們要結婚」求檢輕放

快訊／越南團152人來台全跑光光　移民署逮3人偵訊

重機強遇逆向三寶！騎士壓車入彎3秒　油門催下去後「滲2滴」

淡水「電擊棒惡狼」躲公寓梯間　熊抱攻擊夜歸女

神童！Jasper「5歲第一次滑雪」完美0失誤　應采兒得意：沒想到這麼猛

雲端最前線／韓國瑜推陸資買房 嗆：中央必須讓步

高志鵬喊不平　「助理索賄200萬卻給我50萬合理嗎？」

大腸癌發生率下降　專家揭「關鍵原因」死亡風險降逾4成

勝選成柯文哲選總統試金石　陳思宇：責任很大

全台首創18米玻璃透明LED水道！台中第1家泰國流水蝦吃到飽試賣中

勇士格林得分低迷　柯爾將安排打無球進攻改善

男友被撞死…她目擊悲劇數小時後輕生　父母度過最難熬聖誕

閨蜜偷吃男友死不認！　她翻「關鍵影片」證據流出：保險套少1個

屠宰場看到毛孩被剝皮屠殺　女飼主崩潰「我的狗」遭肉販狠砍

社會熱門新聞

夫劈4女退選　正宮求償450萬..

李婉鈺告贏了！2男網友留「有頭..

大逆轉！越南逃脫客152人有買..

泥醉男砸車挑釁　遭2車8人圍毆

20歲女大生「生日戰6男」　私..

澎湖4月兵遭兵變　鬧脾氣逃22..

男跪姿女躺地死7天　鄰居聞屍臭..

「9555」抓姦事件　人夫身分..

夜店撿屍正妹　渣男最後竟免關

太子爺面前雙屍離奇亡　男全身刀..

屏東機便當賊落網　原因是吃不飽

9555洩偷情密碼　正宮怒騎B..

剛被判刑8年！理財專家2年再吸..

韓國瑜籲「開放陸資高雄買房」

更多熱門

相關新聞

男童春水堂尿尿！2妹「遞杯接液體」噁爆

帶小孩不是件輕鬆的工作，但不管怎麼樣，為人父母都得做好榜樣才不會教壞孩子。一名男網友卻目睹一幕超反胃的畫面，他在春水堂拍下男童當眾尿尿的影片，只見明明是用餐的地方，對面女客人卻讓孩子站在餐桌上小便，還用杯子接著。看到影片後，許多網友紛紛作嘔，「去廁所很難嗎？噁心耶！」

尿路結石「痛到差點出車禍」！3族群當心

男童半夜上廁所　疑夢遊3樓墜落

男童遭脫褲霸凌　老師錄影請辭獲准

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

網友狂酸！《比悲傷》編劇解密15個「BUG」

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　真相笑瘋全網

美國偶遇迪麗熱巴！網傻眼：身材跟圖差太多

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點秒遭打槍

蘇貞昌同意接任行政院長

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮點暴怒

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

夫劈4女退選　正宮求償450萬只准65萬

毒販槍手埋伏森林　55秒槍殺4警

小玉發禮物時間一到「0人到場」

隋棠老三Olie「正臉照」曝光！根本縮小版Max

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」網開戰

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭暗殺、川普會失聰

丟丟妹2分鐘狂賺200萬！「月收40K↓暴增數倍」

更多

最夯影音

更多

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面