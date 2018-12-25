花蓮男爆「斃死豬棄水溝」！30分鐘8000網灌爆「秒刪文」　農委會回應了

▲花蓮一名男子爆料「非洲豬瘟屍體」被棄水溝中，引起網友恐慌。（圖／翻攝爆料公社，下同）



網搜小組／綜合報導

大陸爆發非洲豬瘟疫情，如豬瘟傳播到台灣，將影響整體產業鏈，進而打擊整體經濟；因此，防檢局更是加強防範。花蓮一名謝姓男網友在臉書社團「爆料公社」貼出3張照片，指稱疑似感染非洲豬瘟的病死豬被丟棄在水溝內，引起網友熱烈討論。對此，農委會也透過臉書小編立即做出回應，「這肯定是假新聞」。

該名謝姓男網友自稱「獨家目擊」說，「台灣防疫首傳破洞，花蓮縣爆發疑似豬隻，感染來自中國傳染非洲豬瘟，集體暴斃死亡後，被養豬戶隨意丟棄在偏僻排水河邊！」該文貼出不到30分鐘，立即吸引8570多名網友按讚，3600多則留言及分享。

▲▼謝姓網友文章被灌爆後，立即刪文。



許多網友紛紛大喊「卡」，並祈禱不是真的疫情進入台灣地區；更有人認為，這應該只是單純的病死豬，只是養豬戶太懶，才將屍體亂丟。此外，由於照片及文章仍在證實中，尚無法確認是否為真實消息，因此請民眾不要太過恐慌，也不要傳播假訊息。

據悉，該名謝姓網友也在文章PO出34分鐘後，將文章直接刪除。

▲農委會小編立即回應。（圖／翻攝爆料公社）



動植物防治所長表示，剛剛接獲壽豐鄉公所通報，目前公所清潔隊正將死豬移到他們可以掩埋處理的地方，在做採樣，目前正帶消毒用具過去，採樣時間結果還沒通報，人現在才剛去現場，強調國內沒有非洲豬瘟疫情，不需恐慌，警方也會透過監視器循線找出丟棄病死豬者，違反廢棄物處理法要裁罰，也要養豬業者們自律，豬的清運費用也給丟棄者承擔，而詳細的狀況目前正跟公所聯繫中。

對此，農委會粉專的小編也立即回應表示，「我們會立即處理，謝謝」、「這肯定是假新聞，但我們經確認後，會在（再）對外說明」。