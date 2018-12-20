高掛北捷握把爽飛！學生妹下秒「雙腳大開」狼狽糗摔　網視線全歪：粉色

▲此圖已流傳多年，但每隔一時間都會在網路造成熱潮。圖經變色、打碼處理。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

台北一名女學生搭乘捷運時不好好站著，而是拉著握把用力跳起，兩隻腿在空中飛著，但下一秒後果超慘，出糗畫面全都錄，還在網路瘋傳，被網友笑說「摔好摔滿，好療癒。」

從網友PO在臉書「爆廢公社公開版」照片可見，穿著校服的小妹妹緊握著握把懸空在半空中，兩手極為出力撐起自己的身體，兩腳則是豪邁地在空中揮舞；下一張已是摔倒的地面，剛剛瀟灑的小妹妹已與地面「親吻」在一起，前一秒愉悅的表情瞬間消失在畫面中，雙手緊緊趴地，兩隻腿則是懸在半空中，還露出粉紅色小內褲，畫面超級狼狽。

▲學生妹摔好摔滿，內褲顏色讓網友焦點全歪。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO還在貼文下寫道「愛玩的後果」，引來近1800名網友按讚並笑說，「看到她摔 我就放心了」、「還好吊環還在！」、「重點是還沒有人鳥他」、「摔好摔滿！」、「87％要捷運局賠錢吧」、「爽快！」、「拍得到才厲害XDD」、「地板沒事吧」、「阿罵一秒淡定」。

不過，許多網友視線全歪了，「什麼顏色（被盜」、「粉紅色的嗎？」、「粉紅色的小妹妹」、「初戀的粉色系」、「我不爭氣的放大了」，整個焦點全歪。

其實這2張哏圖在網路世界瘋傳許多年了，最早出現的時是在2012年時，當時臉書都有這張照片身影，現在傳到微博等各大社群平台，每隔一段時間就會被挖出來「欣賞」，又狂又糗的摔跤引來許多人笑翻。

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