共度平安夜！人妻玩老公手機「外遇證據狂跳」傻了…氣發抖：聖誕禮真棒

▲人妻PO出丈夫手機截圖。（圖／翻攝爆料公社粉專）

網搜小組／綜合報導

「平安夜收到最棒的聖誕禮物......」在聖誕節到處放閃的快樂氛圍裡，一名人妻卻發現老公外遇的證據，還看見與小三親密對話；她只要想到還有4歲半的兒子，就不知道該攤牌，還是假裝沒一回事繼續相處，氣得她全身發抖，整個晚上都睡不著覺。

人妻把手機截圖照PO在社團「爆料公社」，畫面中可見，丈夫正與朋友對話要搭什麼時間的飛機前往海口市，還託付對方一定要幫忙買「2張票」，非過去後會把機票錢一次還清。

人妻透露，平安夜裡發現老公外遇，這還真是收過最棒的聖誕禮物，「現在全身發抖睡不著～我該怎麼做？1.不動聲色繼續相處、2.對質」，文未還hashtag寫下「#我們兒子目前才4歲半」，一字一句充滿悲傷與絕望。

▲人妻懷疑丈夫在外面有小三，著急上網尋求辦法。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網友紛紛留言說，「老公面前不動聲色，私底下繼續蒐證，偷偷把他的財產、錢轉到自己的名下」、「在撕破臉之前，把錢都弄到手比較實在，妳可以沒有老公，但不能沒有錢，跟妳的孩子一樣，不一定要有爸爸」、「告訴妳老公，其實孩子不是他的⋯（氣死他）」。

還有網友認為，「有離婚的打算就暗中蒐證提告，還沒離婚打算就去做自己的事，然後存錢、好好帶小孩，不用跟他吵，吵給孩子看到不好，會外遇的男人總是有一堆藉口」、「台灣法律要抓姦在床＋體液，如果打草驚蛇就會無液而飛，一場空」。