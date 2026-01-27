59元爽中千萬！他一看「超商門市」喊神巧合　在地人笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

財政部25日開出114年11-12月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN昨（26）日公布中獎名單，本期共誕生8位大獎幸運兒。其中，新竹市東區「富首門市」開出一張千萬特別獎，得主僅花費59元就抱走大獎，其店名與獎項的巧合意外掀起討論，網友們不禁笑說，「真的變首富了！」

59元買出千萬身價 「富首」門市諧音哏掀熱議

根據7-ELEVEN公布的中獎資訊，這期共開出3張1000萬特別獎、2張200萬特獎，以及3張雲端發票專屬100萬獎金。其中一位幸運兒是在新竹市東區慈濟路的「富首門市」消費，僅花59元購買食品便中獎。

消息傳開後，網友在臉書社團「新竹大小事」打趣表示，富首門市果然出了一個1000萬「首富」，名字取得好，財運果然跟著來。

▲7-ELEVEN富首門市。（圖／翻攝自臉書／新竹大小事）

在地人笑看千萬獎金：剛好在慈雲路買一間廁所

由於該門市位於房價高昂的新竹東區慈雲路周邊，千萬大獎雖然誘人，卻也引發在地人對房價的調侃，「1000萬只能在這裡買個套房」、「可以多買10坪了」、「住在那附近的應該也蠻富」、「在那邊抽中只能比別人多蓋一間廁所」。

當然，也不少網友直呼，「名字取得真好」、「命中注定不是我」、「年終真大包」、「可見取名的重要性」。

網友喊羨慕：要去附近撿發票

對於僅花59元就中獎，不少民眾推測，可能是購買了超商常見的「59元超值組合餐」。另外，大票網友也洗版回應，「我要去附近撿發票了」、「我常在那裡買，先不對獎，抱著美夢睡覺」、「離我上班的地方很近，常去買但沒中過」、「中的人可能也沒感覺！有錢人中個小獎」。

