搶攻演唱會經濟！台中超巨蛋BOT案公告　500億資金打造新地標

▲過往台中因缺乏大型室內場館，只能羨慕台北、高雄受惠一場場大型演唱會帶來的演唱會經濟，如今隨著「台中超巨蛋」BOT案啟動，有望補足這塊版圖。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府宣布「台中市運動產業園區民間自行規劃參與新建營運移轉（BOT）案」已完成前期準備，即日起正式進入招商公開徵求階段。該案招商公告期至4月27日止，預估投資金額高達新台幣500億元，一舉刷新全國體育建設與運動場館園區開發的最高投資紀錄。

過往台中因缺乏大型室內場館，只能羨慕台北、高雄受惠一場場大型演唱會帶來的演唱會經濟，如今隨著「台中超巨蛋」BOT案啟動，有望補足這塊版圖。台中市運動局長游志祥表示，本案採民間自行規劃提案的BOT模式推動，為確保公共建設品質，市府同步導入專業治理機制，邀集都市計畫、建築、交通及財務等領域專家共同審查，落實「公私協力、專業共管」的原則。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲超巨蛋BOT案招商公告期至4月27日止，預估投資金額高達新台幣500億元。（示意圖／台中市政府提供）



根據招商內容，該園區核心將建置一座具備國際賽事規格的多功能室內棒球場館。除了核心場館外，園區規劃亦納入開放式綠地景觀，並整合運動訓練設施、商業服務空間、餐飲休憩、住宿設施及運動科技應用場域。此外，為因應大型賽事與活動人潮，園區也將規劃智慧停車與交通接駁系統。

運動局表示，透過大規模民間投資，預期能有效帶動周邊區域經濟、創造就業機會，並吸引運動科技與數位服務等創新產業進駐，形成產業聚落。市府期盼透過此案，提升台中的國際能見度，將其打造為兼具運動、科技與生活品質的複合型運動生活園區。