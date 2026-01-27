　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

霍諾德成功攀台北101　24hrs「漲粉近50萬」！IG追蹤數破363萬

▲▼ 美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）在沒有任何防護的狀況下，成功獨攀台北101，完成壯舉狂圈一波台灣粉絲。他在登上101後短短24小時內，Instagram粉絲數暴增將近50萬人。

霍諾德週日早上挑戰攀登台北101之前，IG粉絲數約為298萬，到了隔天週一上午，增加到346萬，目前最新粉絲數更來到363.5萬。也就是說，短短一天內就增加近50萬追蹤者。

霍諾德雖然個性低調，但其實相當勤於經營社群，自上週開始，他已經在IG發布超過20則與攀登101相關的貼文。其中，他站在101頂端拍下的自拍照，目前已吸引超過98.6萬人按讚。

現年40歲的霍諾德，於2017年以無繩獨攀900公尺高的優勝美地「酋長岩」寫下歷史。事實上他對台北101的挑戰渴望已久，早在2013年便曾來台探路，但當年受限於安全考量與官方未達共識，計畫無疾而終。

直到去年台北101董事長賈永婕收到霍諾德的親筆信。信中表達攀爬101是他長久以來的心願，並強調自己絕非「玩命」，而是經過縝密的風險評估與練習，信中甚至提及家人的支持。這份誠意最終打動官方，促成這樁極限挑戰。

01/25 全台詐欺最新數據

354 1 7355 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

八點檔女星越南旅遊　遭司機丟包高架橋
霍諾德「穿紅衣爬101」幕後有故事！　賈永婕曝過程：莫名好笑
「2026是民眾黨消失的1年」　486先生預言黃國昌、黃珊珊
韓變25%！綠要藍白別擋台美關稅　藍嗆：莫非談得太爛怕穿幫
美麗島民調／江啟臣43.9%大勝何欣純14.5百分點　改派楊
攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手登頂台北101，掀起台人熱論。就有網友忍不住直呼，「無神論如我，也實在很難解釋台北這破爛天氣，是怎麼剛好在昨天擠出一個陽光普照給Alex的？」話題瞬間在 Threads 上炸開。

