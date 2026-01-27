霍諾德成功攀台北101　24hrs「漲粉近50萬」！IG追蹤數破363萬

▲霍諾德。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）在沒有任何防護的狀況下，成功獨攀台北101，完成壯舉狂圈一波台灣粉絲。他在登上101後短短24小時內，Instagram粉絲數暴增將近50萬人。

霍諾德週日早上挑戰攀登台北101之前，IG粉絲數約為298萬，到了隔天週一上午，增加到346萬，目前最新粉絲數更來到363.5萬。也就是說，短短一天內就增加近50萬追蹤者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

霍諾德雖然個性低調，但其實相當勤於經營社群，自上週開始，他已經在IG發布超過20則與攀登101相關的貼文。其中，他站在101頂端拍下的自拍照，目前已吸引超過98.6萬人按讚。

現年40歲的霍諾德，於2017年以無繩獨攀900公尺高的優勝美地「酋長岩」寫下歷史。事實上他對台北101的挑戰渴望已久，早在2013年便曾來台探路，但當年受限於安全考量與官方未達共識，計畫無疾而終。

直到去年台北101董事長賈永婕收到霍諾德的親筆信。信中表達攀爬101是他長久以來的心願，並強調自己絕非「玩命」，而是經過縝密的風險評估與練習，信中甚至提及家人的支持。這份誠意最終打動官方，促成這樁極限挑戰。