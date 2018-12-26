耶誕節排假爽看五月天！　拿出門票崩潰「比悲傷更悲傷」

▲24日場嘉賓是憲哥，幫這名網友QQ。（圖／相信音樂提供）

生活中心／綜合報導

天團五月天在台中舉辦《人生無限公司》最終站演唱會，吸引大批歌迷買票進場「加班」！一名網友透露，幸運獲得兩張「耶誕節」原價讓票，於是提前排好假，不料當日，正開心的與姐姐要去看演唱會時，發現門票上的日期竟然是「12月24日」，讓他當場崩潰，「錢付了買了票還是看不到五月天...」。

原PO在《爆怨公社》寫下悲傷故事，姐夫弟弟的朋友因為突然有事，原價將票賣給他們姐弟，「就在今天～兩人開開心心排好假準備前往，抽出演唱會門票才發現...是昨天那場！昨天那場！」

▲記錯日期，錢沒了演唱會也看不到了。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO的發文日期是12月25日，不過門票上的日期則是12月24日，這大概是要「哭到沒眼淚」，「#比悲傷更悲傷的故事#他們是五月天啊#一張票要2880啊#台中人還是搶不到台中場門票#五月天helpme」。

PO文一出，立刻引發網友熱烈回應，「搶不到票的人表示療癒」、「好可憐……連讓票的機會都沒了」、「滑手機差點笑到嘴巴差點噴飯，快笑死」、「傷心的人別聽慢歌」、「難怪我後面有兩個空位」、「我很想安慰你，但是我一直笑怎麼會這樣……對不起！」好心網友則幫忙標記五月天主唱阿信，「哥！你看這裡有笨小孩」。

▲五月天接下來還有7場演唱會，歌迷不要記錯日期。（圖／相信音樂提供）