巨無霸飯糰佛心價50元！　網秤重量...1斤「比便當還多」

▲飯糰總重651克。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

有民眾早餐喜歡吃麵包，也有人喜歡吃米飯類。一名網友在臉書表示，早餐是一個比便當還重的巨無霸飯糰，而且只要50元，佛心的價格和超大分量，震驚不少網友，「吃完飽到中午」、「我可以吃兩餐」、「跪求在哪買的！」

這名網友在不公開社團《爆怨公社》表示，「一個50元的大飯糰，怎麼可以比便當還重」，份量實在太大，忍不住把飯糰拿去秤，普通飯糰可能不到200克，不過這個巨無霸的尺寸重量有651克，一手難以掌握。

▲大飯糰料超多。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO強調，飯糰不只重，「重點是，好好吃，裡面的料每一樣都夠香，好多多」，仔細看她放出的食物照，飯糰內的料有酸菜、油條、豆干等，還有一整顆的滷蛋，相當豐盛。不少網友敲碗詢問在哪買？原PO擔心有廣告嫌疑，只透露在台中潭子。

網友看完紛紛回應，「老闆娘覺得妳太瘦， 要妳多吃一點」、「好想吃這種飯糰喔」、「這便當啊，只是裝在袋子裡」、「看到就飽了…」、「那不是飯糰！那是飯桶！」另外有網友也放出自己吃過的巨無霸飯糰，尺寸比西瓜小一點，倒進鍋子裡幾乎要滿出來，「這是我吃過最大的，才40，我已經算大胃王還要分2餐才吃完，但是7年前買最後一次就沒再看到這攤子了，很可惜」。

▲▼網友分享吃過的大飯糰，也有人希望原PO分享店家位置。（圖／翻攝自爆怨公社）