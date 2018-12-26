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情侶偷丟熱狗紙被揭穿超錯愕　北投人妻聽老公「問一句」：差點笑場

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▲▼好市多，Costco。（圖／資料照）

▲原PO分享在美式賣場遇到的情況，獲得超過4000名網友按讚。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關）

網搜小組／綜合報導

台北市北投一對夫妻平安夜到美式買場北投店吃東西，結果遇到一對年約20多歲的情侶，其中男生亂丟熱狗紙還不承認，結局讓網友喊療癒。有網友說，「我如果是女友，男友做出這個舉動，我就馬上制止了，還能眼睜睜看男友這樣，真的是同性質的人啊…」也有人分享類似經驗，當下直接回擊。

原PO在「爆怨公社」臉書社團說，當時老公去點餐，她找到位子坐下來，過一陣子，「這小哥哥吃完熱狗，就把垃圾丟我這桌。你位置那麼大一定要這樣嗎？」她當場傻眼，後來老公來了想說怎有垃圾，就問對方「這你的嗎」，得知「不是」的答案。

「老公就將衛生紙跟熱狗紙揉一團，想說自己丟」，原PO表示，她立刻當老公和這對情侶面前說垃圾是他的，情侶頓時超級錯愕。以下為雙方的對話：

原PO老公：這真的不是你的嗎？
小哥哥：衛生紙不是我的。
原PO老公：那這熱狗紙是你的吧？
小哥哥：嗯。
原PO老公：那你為什麼要騙我勒？

▼原PO老公當下把熱狗紙和衛生紙分開，把衛生紙還給對方。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

衛生紙。（圖／記者陳俊宏攝）

原PO表示，於是老公又將衛生紙跟熱狗紙分開，熱狗紙拿給對方叫他自己丟。她認為，「做人不能這樣，自己吃完自己丟。我們又不是你老媽還是小妹…女友還一副無所謂也是沒救了。」

有網友好奇「衛生紙是誰的」；原PO說「衛生紙我找到位置就有了，沒看到是不是對方丟的，但是熱狗紙絕對是他的，哈哈。」有人笑說，「妳老公問他，『你為什麼要騙我』這句太讚了」；原PO直呼「害我差點笑場」。

其他人則表示，「我如果是女友，男友做出這個舉動我就馬上制止了…還能眼睜睜看男友這樣，真的是同性質的人啊」、「自己的垃圾自己丟會很難嗎」、「人品值=熱狗紙」。有人也分享自己遇到的經驗，「上次我隔壁桌坐了三個大嬸，他們東西要分裝，就邊拆邊把垃圾，直接往旁邊我桌上丟，我直接撿起來丟回去。」

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關鍵字：爆怨公社,垃圾,美式賣場

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