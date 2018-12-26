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新南向後年抓309「泰國賣淫女」　低價又敢玩「病留台灣人」

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▲▼新南向政策竟讓台灣成為東南亞的情色掏金窟。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲新南向政策竟讓台灣成為東南亞的情色掏金窟。（圖／記者陳雕文翻攝）

社會中心／綜合報導

來台越南團爆發史上最大逃脫事件，153名團客逃脫152人，使得總統蔡英文上任後所提出的「新南向政策」給予的簽證優惠被各界以放大鏡檢視。根據移民署資料顯示，106年國安團隊查獲泰籍女子從事妨害風化行為計309人，比105年的18人多出17倍，更比104年的3人多出103倍！

警方統計資料則指出，2015年，從馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國、越南、緬甸、寮國等東南亞國家來台賣淫被抓人數為108人，2016年減為70人；2017年則爆增到318人，創近年來新高峰。2018年1到6月、才半年時間，已有194人被抓。

再分析各個國家以簽證優惠來台賣淫情況，泰國女子持落地簽來台賣淫為最大宗，2017年查獲210人，今年1到6月就查獲119人；其次是越南，2017年86人被補，今年上半年查獲72人。

▲▼爆乳越南妹每天接客將近10人，下體發炎只能吃止痛藥忍耐。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲越南來台賣淫則是在東南亞各國中第2高。（圖／記者邱中岳翻攝）

許多承辦過東南亞賣淫女案件的警員表示，「現在的泰國人要身材有身材，要臉有臉，而且低價又敢玩」觀光免簽讓他們能更快速來台灣撈錢，還可能把病留給台灣人。

▲▼艾莉絲。（圖／鏡周刊）

▲泰國艾莉絲讓許多老司機翻車了。（圖／鏡周刊）

其中最知名的案例，莫過於今年4月讓許多「老司機翻車」的「Alice」（艾莉絲），每次性交易價碼為2800元，比一般行情價便宜約1000元，且身材火辣外表亮麗，還有「無套服務」吸引許多尋芳客，但是她被驗出HIV陽性反應，曾5次來台的她，每次停留時間約15天，每次來台接客都超過百人，意即超過500人可能染上愛滋。

警方分析，應召業者除了利用論壇網站張貼交易資訊，還會用LINE到處加人，隨後詢問是否有找小姐的意願，並且傳送小姐的性感美照，現在很難像過去回追IP位置，或是查電話號碼的方式找到背後總機，而且LINE是國外的軟體，要跟LINE公司要求查詢對話紀錄或其他資料，費時且不一定有效，一個小姐就像是一個「斷點」。

ET快訊
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關鍵字：新南向,賣淫,泰國,越南,艾莉絲,愛滋病,老司機,東南亞要聞

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