東南亞來台人次上半年破120萬　集中「遊台北」南部慘無感

▲台北仍是東南亞觀光客最愛旅遊的地點，所以南部觀光業者都無感。（圖／記者盧映慈攝）

記者林彥臣／綜合報導

台灣爆發越南旅行團153人逃多152人的「史上最大脫逃」事件，也讓各界開始檢視針對東南亞旅行團簽證更加便捷的「觀宏專案」，乃至於是整個新南向政策遭到各界的檢視。根據觀光局資料統計，今年1~6月來台旅客人次已經突破120萬，比去年同期成長2成，包括菲律賓、越南、新加坡等國都有顯著的成長。

在九合一大選當中，新南向所帶來的觀光客人潮是否有感，也是在選戰中尤其在南部地區的重要選戰議題，根據現金回饋網ShopBack數據資料分析，東南亞旅客來台，最愛停留的城市是台北，平均訂房天數高達4.05個晚上；到了第二名的高雄，停留天數則明顯下滑，平均訂房天數為2.89晚；第三名的台南平均訂房天數則是2.11晚。

根據《中評社》報導，「中華優質旅遊發展協會理事長」李奇嶽表示，陸客來台會環整個台灣島，從台北到嘉義、高雄、墾丁、台東、花蓮，最後回台北，全台灣幾乎都會走透透。其他國家觀光客，包括日、韓、東南亞、歐美等，每來10個人，多達8人都只玩台北市，頂多去看看野柳女王頭，以及到九份。如果問台北西門町業者，他們覺得就算陸客沒來，也有泰國、菲律賓、香港、日本的客人，旅館住房率還是很高，所以沒什麼感覺。

李奇嶽表示，照理說，中南部花東的陸客人數減少，新補充的客源，就應該往那裡去，例如韓國濟州島，在薩德問題發生後，陸客瞬間都不去，此時韓國政府馬上宣布東南亞五國到濟州島免簽，瞬間客源又回流到濟州島，補上缺口，但台灣政府不是，嘴上說要南向，開放泰國、菲律賓免簽證，人數是有增加，但是都集中在台北。

李奇嶽指出，在消費力方面，大陸旅客消費力和日本客差不多，每消失1個陸客，保守估計至少要2到3個東南亞旅客，才能補回來，所以，雖然近年來台旅客數雖然都維持在每年1000萬人上下，但2017年的陸客比2015年少了140多萬人，使得實際產值是減損的，陸客平均來台停留7．5天，日韓泰菲越等旅客，平均來台僅停留4．5天，也讓使用房間數、使用遊覽車數，以及餐廳吃飯數，都隨之下滑，「總人數不變，但產值在下降」。