越南團152人大脫逃！新南向漏洞大開　觀光局近期檢討觀宏專案

▲越南團來台發生史上最大脫團事件，國門出現大漏洞，將通盤檢討觀宏專案。（圖／資料照／記者彭懷玉攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣爆發越南團有史以來最大脫團事件！觀光局證實，有旅行社通報所接待的4團越南團153人中，152全數逃逸，最後僅剩下領隊1人。外界質疑新南向政策及免簽政策出現漏洞，觀光局長周永暉回應，已接獲通知，近期行政院觀光發展推動委員會（政觀推）將召開檢討會議，通盤檢討整個流程。

觀光局長周永暉表示，發生脫逃事件的越南團是進高雄，當時接到通報後，就跟外交部、領事事務局、移民署等，一起聯合去查處這件事，整件事情目前由外交部統一作業。

▲觀光局長周永暉。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

周永暉說，第一時間針對台灣承辦的旅行社地接社跟越南組團社都停止受理，並配合移民署做整理調查工作。事實上觀宏專案，觀光局負責受理做書面審查，未來將加強書面檢查，必要的時候會採用抽查方式。

外界也質疑該起事件顯見政府為拚觀光讓國門大開，新南向政策及免簽部分有檢討必要，周永暉說，行政院已請政觀推近期內召開檢討會議，但他強調，該起事件算個案，希望對於不要用太負面方式來看待優質旅行社，後續會做相關配套來處理。

另外，該起脫逃事件，旅行社也成受害者，周永暉則表示，組團社跟地接社當初申請觀宏專案時，都知道執行要點必須要承擔部分責任，不過屆時會通盤來檢討。