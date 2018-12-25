快訊／越南團爆最大脫逃事件！外交部立刻停發182名越客簽證　阻絕境外

▲越南旅行團發生脫逃事件，圖為示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者翁嫆琄／台北報導

觀光局25日證實，日前某團越南旅客由觀宏專案申請來台旅遊，卻發生超過150名越南人逃逸的事件，目前已通報外交部，全數註銷越南該組團社送團旅客的簽證。外交部晚間表示，目前有152人逃脫，也請我駐越南代表處及駐胡志明辦事處立即停止核發簽證予已獲觀光局核准的182名越籍觀光客，以阻絕於境外。

外交部指出，目前適用「觀宏專案」的國家包括印尼、印度、越南、柬埔寨、緬甸及寮國等6個東南亞國家，例由交通部觀光局許可的優質旅行社籌組旅行團來台，團員名單皆須經過觀光局審核通過後，正式函送外交部據以核發電子簽證。

外交部於23、24、25日陸續接獲旅行社通報，透過該專案入境我國的越籍觀光客計逃脫152人，外交部除立即註銷其等簽證外，並同步通知移民署及該署國境事務大隊採取應處作為，亦電請我駐越南代表處及駐胡志明辦事處立即停止核發簽證予已獲觀光局核准的182名越籍觀光客，以阻絕於境外。

而行政院督導的「觀宏專案」是由觀光局主政，相關事項涉及內政部移民署及外交部等相關部會業務，其中由外交部負責簽證核發。本案涉及越南旅行團入境後的違常脫逃行為，外交部已就本案相關事宜建請行政院儘速召開跨部會協調會議，以便針對強化相關審核機制，及確保國境安全與社會秩序等議題進行研商。外交部也將儘速洽繫越南駐台代表處要求越方強化管理及把關機制，以杜絕類此情事再度發生。

外交部說，我「新南向政策」推動迄今，成果豐碩，深獲新南向目標國肯定，在經貿投資、人員交流及教育文化等領域的交流與合作，成效尤其顯著，對進一步深化我與相關目標國的雙邊關係確已發揮正面推進作用。