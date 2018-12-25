金門小三通旅客數上看172萬人次　有望破歷史新高

▲金門小三通旅客數上看185萬人次，可望創新高。（圖／航港局提供）

記者曹悅華／台北報導

交通部航港局今（25）宣布，今（107）年1至11月金門小三通旅客數已達172萬人次，較去年同期增加14萬人次，成長率為9％，預估今年旅客人次將上看185萬人次，有望創下小三通開通以來新高紀錄，尤其元旦連假將至，預估民眾透過小三通往返兩岸將更頻繁，因此再次提醒民眾，千萬不要攜帶肉類相關製品入境，避免非洲豬瘟疫情擴散。

航港局表示近年積極推動金門小三通客船汰舊換新，以打造優質服務、安全及便利之運輸環境。今年金門小三通5艘客船皆已完成舊船汰換，船齡均降至3年以下，成效顯著。

▲據航港局統計，目前經金門小三通查獲違規帶肉類及相關製品入境件數共8件。（圖／航港局提供）

隨著兩岸往來頻繁，旅客數攀升，非洲豬瘟疫情擴散至臺灣之風險亦大幅提高。為防範非洲豬瘟疫情，航港局已協調各地港口管理單位共同督導所轄業者，對來自疫區船舶之船上垃圾及旅客棄置或留置於船上之肉製品及廚餘，統一採集中處理原則，避免病毒傳播風險，並持續加強宣導，要求兩岸航商於售票處、入出境及乘船期間向旅客發放防疫文宣，及在船上廣播防疫相關規定及罰則，以避免旅客因違規攜帶肉類食品入境，遭處20萬元以上100萬元以下之罰鍰。

據航港局統計，目前經金門小三通查獲違規帶肉類及相關製品入境件數共8件，1件罰新台幣5萬元，剩下7件各罰1.5萬元，馬祖小三通查獲4件，各罰5萬元，總共12件，而最低罰款提高至20萬元後，尚未發現違規案。

航港局最後呼籲元旦連假將至，CIQS相關單位也將加強旅客進出管制區之隨身行李檢查及加派防疫犬，提醒旅客切勿自疫區攜帶肉類食品入境，避免受罰。