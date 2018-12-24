生化攻擊？陸網友要寄肉粽到總統府　蔡英文：防疫工作當玩笑！不好笑

▲總統蔡英文大吃滷肉飯。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

非洲豬瘟疫情持續在中國大陸蔓延，總統蔡英文則多次發動防疫總動員的號令，避免豬瘟進入台灣，近日還有大陸網友發動，要寄肉粽到總統府。對此，蔡英文24日在臉書發文表示，總統府查了，並沒有收到，但不管訊息真假，「把防疫工作當玩笑話，我覺得一點也不好笑」。

中國大陸在非洲豬瘟的疫情上，引起聯合國的高度關注，而台灣政府也築起防疫高強，蔡英文多次視察防疫的第一線，並且下達防疫總動員的號令，並且強力執行，禁止國人、旅客攜帶豬肉產品入境。

不過，近來有中國大陸網友在網路上發起，要從浙江省嘉興市寄出知名的「肉粽」到台灣，並且直接送進總統府內。這讓網友掀起討論，認為這是一種另類的「生化攻擊」。

對此，蔡英文24日在臉書上發文指出，總統府查了之後，並沒有收到肉粽，並且強硬地說，「不過不管訊息真假，把防疫工作當玩笑話，我覺得一點也不好笑。因為來自疫區的豬肉製品，可能殘留非洲豬瘟的病毒！」

針對台灣豬肉產業，蔡英文向國人表示，如果收到境外寄來的包裹，含有來路不明的肉品，要做2個動作：第一，不要隨意丟棄；第二，撥打動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵免費專線（0800-039131），統一回收送驗。

▼蔡英文提醒，收到境外包裹，若有來路不明肉品，應該要做2個動作。（圖／蔡英文臉書）





