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日本爆豬瘟「病情擴大」累積第6例　台灣暫停進口各項豬肉品

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▲▼日本愛知縣出現38年來首起豬瘟案例（圖／翻攝自YouTube／CBCニュース）

▲日本愛知縣出現38年來首起豬瘟案例（圖／翻攝自YouTube／CBCニュース）

記者許展溢／台北報導

大陸非洲豬瘟疫情達100例，同時日本愛知縣內也出現第6起豬瘟病情，是該縣38年來首例，病情還在持續擴大中，雖和非洲豬瘟疫情不同，但都同樣的是，只要豬隻一感染就會馬上死亡，農委會發出公告，台灣暫停進口日本活豬、豬肉和豬肉相關產品。

日本的豬瘟病情今年9月在岐阜縣發生26年來第一例豬瘟疫情，到目前已累積80頭豬受到感染，第6起在愛知縣內發現，是岐阜縣以外的地方首次有病例發生，是該縣38年來首例，農委會指出，世界動物衛生組織已將日本由豬瘟非疫區國家狀態改為暫停，尚未自非疫區名單除名。

為保護我國產業，避免日本豬瘟病毒傳入台灣，農委會行文公告，暫停日本的活豬、豬肉及相關產品輸入我國。防檢局指出，日本每年輸入到台灣的生鮮豬肉產品約40公噸，佔我國進口重量比例0.06%，不是我國主要豬肉的輸入國家，現在暫停進口對國內豬肉市場供需及價格應無影響。

▲廣東省珠海市香洲區19日發生非洲豬瘟疫情。（圖／路透社）

▲廣東省珠海市香洲區19日發生非洲豬瘟疫情。（圖／路透社）

防檢局進一步說明，日本發生的豬瘟和大陸的非洲豬瘟是不同疾病，豬瘟（classical swine fever）為瘟疫病毒屬（Pestivirus）感染，是RNA病毒 ，非洲豬瘟（African Swine Fever）為非洲豬瘟病毒，屬（Asfivirus）感染，是DNA病毒，兩者發生症狀相似，都有高熱、出血點、死亡率高達百分百等症狀，也都是世界動物衛生組織規定應通報的動物傳染病。

防檢局指出，豬瘟已有疫苗可供預防，但非洲豬瘟到現在還是沒有疫苗可以使用，而台灣採用全面疫苗免疫注射方式控制豬瘟疫情，從96年起到現在沒有豬瘟案例發生，但為避免境外不同基因型豬瘟病毒入侵，必須暫停從日本輸入活豬及豬肉相關產品，旅客也勿違規攜帶肉類品回台，否則將依法裁罰3千元至1萬5千元罰鍰 。

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