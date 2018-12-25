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來自地獄的慘叫！防堵疫情　豬群遭無差別推入坑中活活燒死

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大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟自8月在遼寧爆發以來，陸續擴散至中國大陸23個省市，日本愛知縣也發現境內第6起豬瘟案例。近日有網友拍到當局將疑似感染疫情的豬，用挖土機推進大坑內，再用大火將豬活活燒死，遭火烤的豬在坑內掙扎亂跳，發出淒厲慘叫。另一段畫面則可看見，火熄滅後，被燒得焦黑的豬，層層疊在坑內，畫面相當殘忍。

▲▼豬群遭推入坑中活活燒死。（圖／翻攝自YouTube／keven Tseng）

▲豬群遭推入坑中活活燒死。（圖／翻攝自YouTube／keven Tseng）

影片中未指出這段影片拍攝的時間、地點，但畫面中可清楚看見，防疫人員用怪手將豬推入幾公尺深的大坑裡，接著往坑裡點火，這些活生生的豬立刻發出淒厲慘叫，背上燃燒著大火的豬痛苦地想逃出坑，期間坑上的人還不斷丟入樹枝，防止烈火熄滅。而令外一段畫面則是疑似已經發病的豬，直接被拋入坑內，裡面還有許多稻草與死亡的豬，隨後一把火直接落在豬的背上，哀嚎聲四起，火熄滅後，只剩被燒得焦黑，尚存一絲氣息的豬層層堆疊在坑裡。網友紛紛在影片下方批評，為何不採取更人道的做法，先行麻醉後再處理，更形容豬的慘叫聲是「來自地獄的聲音」。

中國大陸官方23日公告指出，廣州市黃埔區一處養豬場「排查」出非洲豬瘟疫情，這是自爆發以來，大陸官方公布的第100例非洲豬瘟疫情。而日本豬瘟的病情在今年9月就爆發，累積到目前已有80頭豬受到感染。行政院農業委員會早在11月16日就行文公告，「為防範豬瘟傳入，暫停日本之活豬、豬肉及相關產品輸入我國」。台灣大學獸醫專業學院名譽教授賴秀穗認為，非洲豬瘟就像豬的愛滋病毒，「萬一非洲豬瘟入侵台灣，真的會動搖國本」。

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關鍵字：非洲豬瘟,疫情,豬瘟

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