多國禁用華為5G　董事長梁華首度回應：「網路安全」是公司最高綱領

▲華為董事長梁華。（圖／翻攝微博／新浪科技）

記者朱世凱／綜合報導

華為董事長梁華今（25）日於深圳總部接受陸媒採訪，除了回應孟晚舟被捕事件、還談到網路安全、5G布局、業務轉型等諸多關鍵問題。梁華強調，「華為專門在網路安全方面設立一個委員會，並且公司把網路安全和隱私保護作為最高綱領，這是董事會早已做出的決策。」

華為近期在海外遇到許多難題，包含不讓參與投標、被發起某些調查、遭到禁用等，因此公司在其他國家的運營是否合規引起外界的關注。梁華表示，越是在這種艱難的時間點，華為在任何一個國家就越要合乎規定來運營。「從2007年開始，公司就建立合規運營體系，包括貿易合規委員會、金融合規委員會，涵蓋了從市場到研發，從製造到採購，從供應鏈到服務等全部環節。」

梁華強調，在海外經營的時候，團隊一定都是遵守當地法律，也遵從聯合國及其他國際機構提出的要求；對於網路安全的指控，華為已經屢見不鮮，公司會系統性構建整個網路安全可信的高品質產品，同時還會不斷適應新的網路環境，加強研發，進一步構築安全體系，讓客戶選擇華為的時候可以放心。

▼華為董事長梁華。（合成圖／翻攝自華為官網、CFP）

梁華提到，在30多年合作過程當中，華為跟全球很多的供應商，包括日本、美國、南韓、歐洲、中國等，都已經建立起了一些非常好的合作體系。「在這個長期合作過程當中，雙方建立起一些信任，同時我們也跟我們的供應商在整個合作過程當中我們雙方開放合作，利益共享。」

他也表示，華為在5G領域會持續構築競爭力，目前公司能夠在5G提供端到端的解決方案，有了這樣的實力，華為就會成為一個可以信賴的合作伙伴。「我們在5G領域有1600多項專利，這構成團隊的優勢，再加上公司一直從客戶角度出發，幫助客戶解決商業問題，並思考5G能帶來怎樣的價值，這些都是華為的核心競爭力。」

▲華為員工力挺孟晚舟。（圖／翻攝自微博）

關於孟晚舟事件，梁華說，「華為全體員工還是在聚焦工作上，踏踏實實堅守崗位，做好自己的事情」據悉，華為在採訪現場提供的咖啡杯上印有「燈塔在守候，晚舟早歸航」字樣，梁華說，這是員工自發性設計的。

他也說，這個事件發生以後，華為收到各界朋友的關心，「我們感謝所有對華為的支持和對孟晚舟的關心，我本人跟孟晚舟認識20年，我也很掛念她，但在這個過程當中，我們還是希望更好地聚焦工作。」