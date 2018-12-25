環時：孟晚舟案是政治迫害　加拿大拉盟友施壓中國無效

▲孟晚舟事件引發國際政治角力。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

孟晚舟事件發生後，加拿大3名公民遭到中國拘留，目前尚未獲釋。《環球時報》發表社評指稱，逮捕孟晚舟是美加利用發達的法律工具「所進行的政治迫害」，在聯手打破國際商務博弈與地緣政治競爭之間的邊界「有著惡劣的示範效應」，法律的外衣不能將這一切掩蓋住，加拿大想拉攏盟友對華施壓來解決與中國的矛盾「決不會奏效」。

《環球時報》指出，加拿大逮捕孟晚舟在全球商界「是不得人心的」，這對全球商務人員帶來的意外感以及對安全的擔心，遠高於中國依法審查兩名加拿大人帶來的衝擊，「這一實際情況是加拿大和其盟友如何長袖善舞也篡改不了的。」

社評提到，抓孟晚舟是美加利用發達法律工具進行的政治迫害，這是人們根據經驗和對美國胡作非為表現所得出的普遍判斷；美加在聯手打破國際商務博弈與地緣政治競爭之間的邊界「有著惡劣的示範效應」，法律的外衣並不能將這一切掩蓋住。

▼華為首席財務長孟晚舟。（圖／美聯社）

社評強調，加拿大擺出更強硬的姿態，一方面要求中國立即釋放兩名在華受審的加拿大人，一方面宣稱對孟晚舟的拘捕是公平、沒有偏見和透明的法律行動，還揚言尋求盟友的支持，這種拉攏盟友對華施壓以解決中加盾決不會奏效。

社評指出，中國依法維護國家安全的做法一以貫之，兩名加拿大人與其他在華被採取強制措施的外國人享受同等權利，沒有證據顯示受到不公正的對待，但每次依法拘捕時「西方輿論幾乎無一例外地都會朝著中國破壞人權和法治方向引」，這樣的鬥爭恐怕會長期持續，直到西方國家對中國的法律形成更多的尊重。

▼加拿大公民康明凱與史派佛遭到中國拘捕。（左圖／路透，右圖／翻攝自推特@mpspavor）

社評還稱，美加及其部分盟國宣揚外國人可能擔心中國營商環境惡化，這是向中方施壓的一種手段，但真正做出改變和不確定性的「恰恰是美方和它的幾個盟友」；加拿大作為美國破壞國際商務秩序的幫兇，一邊聲稱捍衛法治的虔誠和無辜，一邊對華幹著無理加無賴的行動，應當為此付出代價。

《環球時報》總結表示，加拿大或許能夠拉到盟友不痛不癢的幾句幫腔，但絕不會得到國際社會的真心支持，因為世界各國不是傻子，大家都能看懂誰在破壞國際秩序；孟晚舟如果引渡給美國，中國一定要採取多種手段堅決將加拿大打痛，讓世界瞭解到「幫著美國傷害中國將付出沉重代價」，「美加休想用它們的話語體系和國內法綁架這個世界的理性。」