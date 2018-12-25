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盤點2018手機九大技術創新　水滴瀏海、螢幕打洞、升降鏡頭都是因為它

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▲▼8支手機夜拍首圖。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

2018轉眼已到年底，今年手機圈的新品一款接著一款，隨之而來的各項技術也不斷出現，有的是外觀設計、有的是拍照、有的則是系統功能。

根據《新浪科技》報導，在一年結束之際盤點了手機圈2018年十大技術創新，這些技術正改變著我們使用的手機，讓它愈加強大。

1、螢幕下指紋辨識
螢幕下指紋辨識並不是今年才出現，但是先前卻很少有手機用上，直到今年才真正流行。

全螢幕改變了手機的眾多方面，其中就包括解鎖，在正面無法放置指紋辨識模組的情況下，背部指紋不僅影響背部的整體美觀，體驗上也沒有正面好，所以螢幕指紋辨識的應用率在今年大幅提高。

螢幕下指紋辨識原理是根據OLED面板的自發光和超薄特性，使光線穿透蓋板照射指紋，然後指紋反射光線穿透螢幕返回感應器進行識別，從而實現解鎖。隨著技術的成熟和成本的下降，明年也許會有更多手機搭載這項技術。

▲OV對決！兩大隱藏鏡頭手機OPPO Find X、vivo NEX效能、比拼。（圖／記者洪聖壹攝）

▲ 螢幕下指紋辨識在今年被廣泛運用。（圖／記者洪聖壹攝）

2、3D TOF超感應技術
3D TOF（Time of Flight）和第一點有著類似的功用：解鎖。不同的是，一個用的是指紋，而3D TOF用的是臉，但3D TOF的未來應用場景又不侷限於手機解鎖，像拍照、人機互動、AR、遊戲等都可以導入相關技術。

3D TOF超感應技術、3D結構光（Structured light）與立體視覺成像（Stereo Vision）是目前業內主要的3種3D機器識別方案，通過給目標連續發送光波，然後由感應器接收從物體返回的光。通過探測光波的飛行（往返）時間來得到目標物距離。

相較3D結構光，3D TOF技術具備有效深度信息高、工作距離遠、結構佈局靈活、應用場景豐富等優勢。

3D TOF超感應技術的有效深度信息高達30萬，為結構光技術的10倍，而且工作距離可達3米，這使得應用場景進一步被拓寬，例如3D試衣、3D拍照、MR體感遊戲等遠距離應用場景都能實現。

3、臉部掃描支付
從一開始的輸密碼支付到後來的指紋支付，今年支付領域終於迎來刷臉支付，目前這項技術已經在OPPO、華為等品牌手機上實現。

OPPO的人臉支付是通過搭載OPPO Facekey 3D結構光技術，利用15000道不可見光為用戶構建完整的3D臉部資料，在支付、解鎖等使用場景中是指紋識別的20倍，用戶臉部數據獲取只需0.03秒，算法速度也達到了0.1秒。

當輸入完臉部訊息並存檔後，在支付時就無需輸入密碼，讓手機讀取臉部訊息即可。但此一辨識解鎖卻也有很大的缺點，就是容易被仿造。

4、超級夜景
一直以來，暗光和夜景一直是手機拍照的弱點，直到華為P20 Pro系列的出現，這種情況才得以改善。華為在P20系列上搭載了超級夜景模式，支持3-6s長曝光，搭配上AI智慧防手震和六軸影像防手震，拿在手裡無需支架即可拍出出色的夜景照。

隨後這項技術也被許多手機廠商跟進，加入到自家的旗艦手機中，就連三星也計畫開發自有夜景模式，準備加入戰局。

▲▼華為p20 pro旗艦機開箱。（圖／記者周宸亘攝）

▲ 華為P20 pro旗艦機。（圖／記者周宸亘攝）

5、水滴瀏海
全螢幕已經成為未來的潮流和趨勢，所有手機廠商也都在為實現真正100%的全螢幕而努力。但為了設置前置鏡頭和感應器，不得已出現了瀏海螢幕的設計，但是對於很多用戶來說，這樣的設計是很難接受的。

隨後，水滴瀏海的出現拯救了這種狀況，只在螢幕中間保留一個類似於水滴的很小區域，並且只放了前置鏡頭，相較瀏海螢幕，水滴螢幕無論美觀度還是螢幕占比都更具優勢。

▲OPPO R17是首款採用大猩猩第六代康寧玻璃、瀏海美美的 。（圖／取自OPPO）

▲ OPPO R17的水滴瀏海。（圖／資料照）

6、螢幕開洞
2018年最後一個月，在螢幕上挖洞的手機橫空出世，先是三星後是華為，全螢幕又來到了下一個形態。

三星和華為的螢幕開孔均位於左上角，但兩者的技術有所區別。三星採用的是通孔through hole方案，華為採用的是盲孔blind hole方案。兩者的差別在於攝像頭「孔」的大小，相對來說，三星的開孔更大，華為要更小一些。

7、無線反向充電
無線充電並不是一項新技術，但是出現在大陸品牌手機上還是最近一年的事情，甚至還未普及開來。而華為在Mate 20 Pro還有一項更不一樣的技術：無線反向充電。

華為Mate 20 Pro無線充電功能，開啟後手機就相當於無線充電器，將支持無線充電的設備放在上面即可進行充電。就連三星也看上這種好用功能，明年計畫發布的Galaxy S10就可能會搭載此種技術。

8、超級閃充
等待手機充電完成總是讓人感到焦慮，手機沒電出門超沒安全感，而且什麼功能都不敢使用，所以快速充電成為越來越流行的技術。

▲▼R17 Pro則是提供霧光漸變與凝光綠兩種顏色。（圖／記者邱倢芯攝）

▲ OPPO R17 Pro有50W超級閃充技術。（圖／記者邱倢芯攝）

今年，OPPO終於在OPPO Find X和R17 Pro上搭載了SuperVOOC超級閃充，充電功率高達50W，半個小時即可將手機充滿，大大減少充電等待時間、提高效率；此外，華為也推出了40W的超級快充；三星也預計將在明年發表的新機上搭載27W的快充功率，相信明年更多手機廠商會在充電這方面下功夫。

9、升降式鏡頭
升降式鏡頭會出現也是全螢幕帶來的一個結果，為「無處安放」的前置鏡頭找一個「歸宿」。

升降式鏡頭的設計足夠有創意，實用性也不錯，在升降速度、拍照以及解鎖方面也都達到了頗令人滿意的效果，過程中伴隨著音效，極具科幻感。

從以上幾點不難發現，有許多技術都是為因應「全螢幕」而產生的技術改變，在消費者越來越喜愛大螢幕手機的環境下，可以期待明年會有更多黑科技讓手機更「好看」。

ET快訊
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關鍵字：手機,瀏海,全螢幕,快充,指紋,夜景,打洞,三星,華為,OPPO

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