確認元旦開賣！華為公開Mate 20 Pro、Nova 4兩億台紀念機

特約記者洪聖壹／綜合報導

現在正值Mate 20、Nove 4的宣傳期，華為終端手機產品總裁何剛公開了 HUAWEI Mate 20 Pro、Nova 4 的 2 億台紀念版相關訊息，並且確認，這個限定版將於2019年元旦（1月1日）在中國大陸的華為商城限量開賣，由於消息非常新，目前還沒有台灣的上市情報。

2018 年的智慧型手機發展趨勢之一，就是「螢幕占比」越做越高，市場上除了三星的「無邊際螢幕」、蘋果的「瀏海屏」、現在在各家中階機出現的「開孔屏」是另一個新的趨勢，像是華為最近推出的Nova 4就是在正面螢幕左上角打了一個洞，方便放入自拍鏡頭，藉此提升手機螢幕占比，華為稱這樣的開孔技術為「自拍極點全面屏 」，這讓Nova 4手機螢幕占比達到86.3％。

目前採用相似開孔技術的有三星的Galaxy A8s，不過該款手機的自拍鏡頭開孔大小為6.5mm，Nova 4 開孔大小只有 4.5mm，由於兩支手機的螢幕尺寸都是6.4 吋，因此顯示體驗上，可能華為Nova 4 比較好一點。

另外在拍攝效能跟手機效能上，Nova 4 也有相對的優勢，該款手機搭載跟 P20 系列同樣的麒麟970效能晶片，最高階版本為 8GB RAM + 128GB ROM，因此能夠輕易驅動其配置的 4800 萬畫素 (標準鏡頭、F1.8) + 1600 萬畫素 (超廣角鏡頭、F2.2) + 200 萬畫素 (景深鏡頭、F2.4) 三鏡拍攝模組。

其中因為採用特製的 Sony IMX586 感光元件 (1/2 吋)，可透過 4 合 1 畫素合併成 4800 萬畫素的高解析度照片，是這支手機最大優勢。至於自拍鏡頭是2500萬畫素，採用的是 Sony IMX 576 感光元件，最大光圈是 F2.0，跟Mate 20 系列同樣具備 AI 美顏功能。

華為的Nova系列向來是該公司面對年輕族群開發的產品線，因此配色上也比較活潑，共有紅、藍、白、黑等四款，最高階版本售價約在台幣 15,000 左右，對於消費者來說，是在抉擇 P20 系列之外的一個好選擇。

另外，HUAWEI Mate 20 Pro是華為面向頂級玩家級手機市場的一支旗艦手機，目前已經在台灣上市，該款手機大小跟Nove 4 差不多，配備的是6.39吋AMOLED螢幕，但其採用的是瀏海屏設計，顯示比例19.5:9，螢幕解析度1440 x 3120，全機具備 IP68 防水防塵、搭載Android 9 Pie 作業系統，搭配EMUI 9.0使用者介面，配備4000萬畫素（廣角）＋2000萬畫素（超廣角）＋800萬畫素（長焦）三徠卡鏡頭拍攝模組，而且電池容量4200mAh、支援NFC、15W無線充電、藍牙5.0、40W快充（30分鐘內充70％），還支援反向充電，可以幫iPhone進行無線充電，內建螢幕下指紋辨識，提供6GB+128GB版本，售價台幣29,900元。

在聖誕節期間剛好是華為內部員工的年度大日，華為終端手機產品總裁何剛公開了一個很漂亮的數字，他宣布2018年，華為手機發貨量突破2億台，未來要以這個為基準，實現更高的發貨量，在這同時，他還宣布將於2019年元旦上市HUAWEI Mate 20 Pro跟 Nova 4 的2億台紀念版。

其中配色上，不知道是有心，還是無意，剛好在聖誕節這天，兩款手機恰巧提供綠色搭配紅色的銷售組合，某層度上也是應景。Mate 20 Pro提供的是8GB RAM+256GB ROM的翡翠綠版本，機身上有類似書籍的特殊紋路，感覺深具質感，而Nova 4 提供的則是 8GB RAM +128GB ROM 的蜜桃紅版本。

由於這段時間華為在 5G 發展上遭到許多國家的封殺，加上「華為首席財務官孟晚舟在加拿大拘捕案」兩起事件出來，不管華為做了什麼，總是能夠引發中國當地民眾熱烈的迴響，而這限定版一出，網友紛紛留言：「华为，国之骄傲。」、「真的可以」、「中华有为」，甚至有人號召要以行動支持華為。