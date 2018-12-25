宜蘭縣長林姿妙第一份公文　簽副縣長林建榮人令

▲▼25日宜蘭縣長交接典禮結束後，林姿妙隨即回到縣長室，簽屬第1份公文，發布由國民黨前立委林建榮（下圖）接任副縣長一職。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙，25日於宜蘭縣立體育場宣誓就職後，旋即返回縣長室批示新任副縣長、秘書長及一級主管、首長的派令，並於11時30分在縣民大廳主持縣府小內閣成員的布達及宣誓典禮。

宜蘭縣長交接典禮結束後，林姿妙隨即回到縣長室內，簽屬第一份公文，發布由國民黨前立委林建榮接任副縣長，被詢問新的府內3長均為府外人士，是否擔心有無法接地氣，有磨合期過長的問題，林姿妙說，沒有問題，林建榮與新任秘書長林茂盛都有很多行政歷練，一定不會有問題。

另，林姿妙布達的小內閣成員，包括：副縣長林建榮、秘書長林茂盛、教育處處長王泓翔、農業處長康立和、社會處處長劉富美、地政處處長楊崇明、秘書處處長曾成陽、財政稅務局局長盧天龍。

至於新任衛生局局長徐迺維，需向陽明大學附設醫院完成借調手續始能就職，局長一職暫由秘書岳瑞雪代理；另建設處處長亦暫由參議黃志良代理。

林姿妙在小內閣布達及宣誓時表示，縣府團隊的組成是考量人才與業務的適切配合，採內升與外補並重原則。面對縣民的託付與期待，她期許全體縣府同仁都能以基層的聲音為依歸，苦民所苦，解決每一位民眾生活上最迫切的問題，一起來努力實踐她所提出的各項政見與承諾，建設宜蘭成為富足安康、安居樂業的新城鄉，與宜蘭縣民一起拚出宜蘭好生活！