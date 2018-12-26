　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

告訴新人「薪水未必準時發」！　老闆7PUPU：你馬上離職

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼上班,老闆,業務,公事,談判,西裝,領帶。（圖／pixabay）

▲老闆不滿原PO誠實說薪水有延發可能，要求立刻離職。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

一名網友在《爆料公社》表示，公司在12月遲發薪水，於是當新員工詢問「何時發薪」，他便回「每月5號，不見得會順利拿到」，沒想到老闆竟然因為他說這句話爆氣，「我無法僱用你了，現在馬上離職」，讓他只能詢問網友「身為員工的職場道德觀，正確該怎麼做呢」。

原PO表示，11月5日幸運第一批領到薪水，12月的薪水則一直到10日才發放，24日向老闆傳達「希望能準時發薪水」，因為延遲給薪水，無法如期繳卡費被收滯納金，老闆回覆「如期支付薪水這事之後再研究」，至於原PO何時該付卡費才不會被收滯納金，這是原PO自己該處理的。

▲頭痛,上班,崩潰,厭世。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲職場到底有哪些話該講，哪些話不該講？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO接著說，25日公司來了一位新人，當他被問「何時發薪」就如實回答「每月5號，但不見得會順利拿到」，隔天這位新同事就不來了，有其他人就問「怎麼不來？」這位新人回應和薪水有關，因為被他誠實告知「發薪日5號但不一定能準時拿到」。

原PO表示，老闆得知後立刻約談他，認為只講每月5號發薪即可，「不見得拿的到」幹嘛講，「而且薪水也不過慢幾天而已，你就因為這樣而生氣，而誠實跟新人講嗎？」接著要他立刻離職，而且沒給遣散費。

原PO最後頗有感觸，「為了工作我該閉嘴，新人只是陌生人，別人拿不到薪水干我屁事，薪水不過慢幾天而已，沒有正常領到薪水何必在意，要重新找工作了。」

▲▼薪水遲發。（圖／翻攝自爆料公社）

▲薪水延遲發送（圖／翻攝自爆料公社）

看完PO文，網友反應兩極，「這種公司離開也好」、「無正當理由惡意資遣...建議去勞工局一趟...」、「這種爛公司，爛老闆...」、「如期支付薪水的問題再研究？...這個狂！」也有人說「你自己沒積蓄的嗎？看到沒如期繳費被銀行加收滯納金我就笑了」、「職場上不用太誠實...有些話該說有些話不該說，你不是小朋友應該也知道吧」，不過面對網友詢問「是哪家公司」，原PO僅低調表示「不能公佈，我會被黑道處理。」

▲▼薪水遲發。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO全文。（圖／翻攝自爆料公社）

ET快訊
美國偶遇迪麗熱巴！網友偷拍背影傻眼：也差太多
夜店撿屍正妹！她哭喊掙扎「不要這樣對我」　渣男竟免關

關鍵字：爆料公社,薪水

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃肉鬆挖到「觸角毛怪」！桃園妹嚇壞丟掉　網揭真相：這超補賺到了

「比基尼航空」又來了！越捷2019月曆搶先看　免費獲得方法公布

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點「是死肥宅」秒遭心儀妹打槍　神陷害網讚爆

「陽明交通大學」合校勝出關鍵是校名　交大校長：相互尊重對等

飲料杯套結合零錢包！大心麵食推出熊大心零錢包杯套　暖心帶著走

非洲豬瘟通報被「5度已讀不回」　李退之轟國台辦混淆視聽

30小鎮旅遊預算被砍1億！　立委：這叫收割「既有觀光財」

高雄「K歌摩天輪」試營運　唱一次轉2圈30分鐘！

新南向政策產學班學生也失蹤　教育部：已通報8人

出軌普悠瑪爆檢修紀錄「未卜先知」　家屬狂打臉報告要求重啟調查

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

楊冪「離婚後訪談」首曝光！　談過去：再好再壞都跟我沒關係

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

《喜歡你時風好甜》剛開播就甜吻！　霸道總裁高瀚宇x可愛小職員陳芋米

謝霆鋒秒變「謝三歲」　把「這東西」放坐位....宋茜開門驚嚇慘叫

吃肉鬆挖到「觸角毛怪」！桃園妹嚇壞丟掉　網揭真相：這超補賺到了

「比基尼航空」又來了！越捷2019月曆搶先看　免費獲得方法公布

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點「是死肥宅」秒遭心儀妹打槍　神陷害網讚爆

「陽明交通大學」合校勝出關鍵是校名　交大校長：相互尊重對等

飲料杯套結合零錢包！大心麵食推出熊大心零錢包杯套　暖心帶著走

非洲豬瘟通報被「5度已讀不回」　李退之轟國台辦混淆視聽

30小鎮旅遊預算被砍1億！　立委：這叫收割「既有觀光財」

高雄「K歌摩天輪」試營運　唱一次轉2圈30分鐘！

新南向政策產學班學生也失蹤　教育部：已通報8人

出軌普悠瑪爆檢修紀錄「未卜先知」　家屬狂打臉報告要求重啟調查

中職／入選明星賽不參賽　聯盟修正：一律禁賽7天

走下去爬上來！搭直升機再走5天　發現沉睡千年紅檜巨木群

見粉絲零下6度追星！　鹿晗包下專車送回家「一上車還有炸雞飲料」

大溪絕美秘境！1公里長落羽松大道像在國外

2019台北動漫節1/19起連展五天　500攤位65廠商打造寒假動漫盛會

Jisoo呼一口白氣「長達100公分」　韓媒實測嚇到：只有兩個可能

吃肉鬆挖到「觸角毛怪」！桃園妹嚇壞丟掉　網揭真相：這超補賺到了

非洲豬瘟廣東延燒　博羅縣養殖場再爆11豬發病全死

失敗不可恥！放下這5種「自責心態」...你才有空間擁抱美好

黃鴻升讚愷樂漂亮「都不讓我追」　她曝險被消失在人間

生活熱門新聞

越南團153人來台152人失蹤..

新一波冷氣團報到！跨年元旦全台..

耶誕節排假看五月天！抽出門票崩..

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶..

5歲水瓶兒狂嘴母婚紗照！人妻崩..

花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟..

車牌9555太派！他看家裡3輛..

男童春水堂尿尿！2妹「遞杯接液..

花蓮男爆有豬屍！被網灌爆秒刪文

花蓮死豬檢驗結果出爐　不是非洲..

他搶最後1雙5折黑馬汀　開盒一..

騎士被小強嚇飆罵　接下來情節超..

夫手機狂跳外遇證據！妻：聖誕禮..

女友聖誕夜加班！網：綠綠der..

更多熱門

相關新聞

好想轉職　夢幻高薪行業有這5個

2018年步入尾聲、2019年新的一年即將開始，不少人躍躍欲試想要轉換跑道。根據人力銀行統計，近半數上班族年後有轉職計畫，其中又以網路業奪下心目中最為夢幻的高薪行業，其他半導體、銀行、航空等行業也擠進前5名。

騎士被小強嚇飆罵　接下來情節超展開

夫手機狂跳外遇證據！妻：聖誕禮真棒

花蓮男爆有豬屍！被網灌爆秒刪文

每月上繳過半薪水！媽還闖房間偷拿錢

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

李婉鈺蹦出半球　網友羞喊：好深

許瑋甯爆「閃嫁1年星二代男友」劉又年！

曾莞婷「露粉紅暈」沮喪哭了！

越南團153人來台152人失蹤　公會曝損失金額

郭富城勾嫩妻放閃　右下角網看傻：認真嗎

咘咘勁敵出現！伊正女兒混血感萌翻

殺人割喉　福建公車挾持案增至8死

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！阮經天把她當工具人

新一波冷氣團報到！跨年元旦全台濕冷

11年前被鈕承澤逼拍床戲！柯奐如「正視性侵」反擊了

謝忻斷開王少偉！十指緊扣「天菜正牌男友」❤

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

光陽靠「GP 125」打趴Gogoro

耶誕節排假看五月天！抽出門票崩潰

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶30元

更多

最夯影音

更多

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面