告訴新人「薪水未必準時發」！　老闆7PUPU：你馬上離職

▲老闆不滿原PO誠實說薪水有延發可能，要求立刻離職。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

一名網友在《爆料公社》表示，公司在12月遲發薪水，於是當新員工詢問「何時發薪」，他便回「每月5號，不見得會順利拿到」，沒想到老闆竟然因為他說這句話爆氣，「我無法僱用你了，現在馬上離職」，讓他只能詢問網友「身為員工的職場道德觀，正確該怎麼做呢」。

原PO表示，11月5日幸運第一批領到薪水，12月的薪水則一直到10日才發放，24日向老闆傳達「希望能準時發薪水」，因為延遲給薪水，無法如期繳卡費被收滯納金，老闆回覆「如期支付薪水這事之後再研究」，至於原PO何時該付卡費才不會被收滯納金，這是原PO自己該處理的。

▲職場到底有哪些話該講，哪些話不該講？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO接著說，25日公司來了一位新人，當他被問「何時發薪」就如實回答「每月5號，但不見得會順利拿到」，隔天這位新同事就不來了，有其他人就問「怎麼不來？」這位新人回應和薪水有關，因為被他誠實告知「發薪日5號但不一定能準時拿到」。

原PO表示，老闆得知後立刻約談他，認為只講每月5號發薪即可，「不見得拿的到」幹嘛講，「而且薪水也不過慢幾天而已，你就因為這樣而生氣，而誠實跟新人講嗎？」接著要他立刻離職，而且沒給遣散費。

原PO最後頗有感觸，「為了工作我該閉嘴，新人只是陌生人，別人拿不到薪水干我屁事，薪水不過慢幾天而已，沒有正常領到薪水何必在意，要重新找工作了。」

▲薪水延遲發送（圖／翻攝自爆料公社）

看完PO文，網友反應兩極，「這種公司離開也好」、「無正當理由惡意資遣...建議去勞工局一趟...」、「這種爛公司，爛老闆...」、「如期支付薪水的問題再研究？...這個狂！」也有人說「你自己沒積蓄的嗎？看到沒如期繳費被銀行加收滯納金我就笑了」、「職場上不用太誠實...有些話該說有些話不該說，你不是小朋友應該也知道吧」，不過面對網友詢問「是哪家公司」，原PO僅低調表示「不能公佈，我會被黑道處理。」

▲原PO全文。（圖／翻攝自爆料公社）