做牛做馬被劈腿！傻女不恨渣男怪自己：我一定做錯了什麼

文／郝慧川

就像我有個女生朋友做牛做馬還被劈腿，事後竟反省自己「是不是做錯了什麼？」



▲遇到的是渣男，還能奢望他會教你一些甚麼呢？（圖／翻攝PAKUTASO）

她分享給我她閱讀的一些文章，都是一些要她不要恨劈腿男，劈腿男的出現是為了教她一些事，她自己一定也有做錯什麼，一定要讓自己變成一個值得愛的女人；「花若盛開，蝴蝶自來；糞若新鮮，蒼蠅撲來」（ok，糞的部分是我自己加的），我只能說，作者若不是孔子轉世，就是沒被劈腿過的人生勝利組。



▲有時原諒只是因為該生氣的時間過了，不是真的原諒，只是為了原諒而原諒。（圖／記者李佳蓉攝）

我同意碰到壞人一定可以教會你一些事，讓你的人生經驗值升等，但一味正面的要你原諒和遺忘就大可不必了，如果不能在有力氣時用力的生氣，套一句電影《喜歡你》裡顧勝男的台詞：「枉為人！」而很多時候的原諒，是因為時間久了，沒力氣再恨或憤怒，並不是因為發自內心的原諒—因為我不是原諒系的。



▲我們都不是聖人，為何要讓「原諒他」的想法環繞在傷你心的人身上。（圖／Pakutaso）

所以，當別人說你黑、說你醜，無須因為想反擊而覺得自己玻璃心或沒氣度，因為是他先沒禮貌的吧？被劈腿了，就每天詛咒他出門扭到腳又何妨？討厭或恨一個人是很痛快的事，當下就該好好享受，要恨，就深深的恨。不過，負面情緒就像油炸食物，吃多輕則上火、重則發胖，所以恨要恨得有節制、有期限。



▲遇到渣男只是讓你的忍受力更高，接下來也只會有更多的鳥事等你。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

人人都有扮演悲劇英雄或反派的渴望，享受夠了，最後還是要放下。但別誤會，並不是因為時間讓你成熟，或是在宇宙面前我們只是渺小的分子組成，對紅塵所有俗事都要用更寬廣的胸襟去看待，並且去包容別人的惡意，沒那回事！路還很長，接下來只會有更多鳥事爛人等著你。

很多時候你只有自己一個人和一顆玻璃心面對這些烏煙瘴氣，事情過了不去想、不去恨，並不是因為寬容，而是因為—真的沒空。

＊本文摘錄自《跌倒沒關係，沒人看見就好》

作者： 郝慧川

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