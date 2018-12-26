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屠宰場遇正宮潑水嗆聲　肉販小三被殺豬刀劈斷脖子血管慘死

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大陸中心／綜合報導

安徽滁州周姓女豬肉販上月30日在屠宰場巧遇薛姓小三，兩人起了口角先是互相潑水、扭打，後來她氣不過乾脆拿起殺豬刀猛砍，導致對方頸部血管斷裂慘死，最後自知躲不過才在親友的陪同下前往派出所自首，目前已被刑事拘留。

▲豬,豬舍,豬農,養豬場。（圖／ETtoday資料照）

▲周女不滿丈夫偷吃同為豬肉飯的薛女，雙方積怨已久。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

根據《看看新聞》24日報導，48歲的周女與47歲的薛女都在同一個菜市場擺攤賣豬肉，沒想到對方竟然與自己的丈夫發生婚外情，兩人的關係因為這層原因本來就很不好；上月30日凌晨4點多她在滁州襄河鎮的屠宰場處理豬肉，準備趕在早上送到市場販售，結果竟然「巧遇」小三。

周女與薛女為了婚外情的事發生口角，先是互相潑水叫囂，接著又發生扭打，旁邊其他豬肉販早就見怪不怪，看著當事人只有輕微受傷也不想多管別人的家務事，做完自己的工作就離開屠宰場，返家休息後才知道一場小小的口角最後竟然演變成命案。

屠宰場遇小三，女肉販拿殺豬刀劈死她。（圖／翻攝自微博／看看新聞）

▲周女自行到派出所投案，並坦承殺人。（圖／翻攝自微博／看看新聞）

警方調查，薛女的致命傷就在左頸，深度幾乎已經把內部的血管斬斷，由於地上的血跡曾被沖洗，加上出入屠宰場的攤商很多，一度難以鎖定凶手。而周女自知逃不過刑責，才在親友的陪同下於案發後4小時前往派出所自首，坦承是因為積怨許久，一時情緒失控才會拿殺豬刀砍人，目前則已經被警方刑事拘留。

雖然整起案件仍在調查當中，但大部分的網友看完都替周女感到很不值得，「最該死的是老公啊」、「簡直便宜了丈夫，妳（周女）殺人判刑、小三死了，他什麼事都沒有啊」、「最可憐的是被留下來的孩子，男的會再找對象，小朋友卻沒有媽媽了」。

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