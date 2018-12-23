朱立倫將成立總統競選辦公室　吳敦義：我...

▲國民黨主席吳敦義 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

新北市長朱立倫卸任後將成立競選辦公室，啟動2020總統大選行程。同樣有意角逐總統大位的國民黨主席吳敦義23日對此受訪表示，「那個我都沒有意見，我統統沒有意見」。

國民黨主席吳敦義23日出席革命實踐研究院中興菁英班結業式，對於2020年總統與立委選舉是否合併選舉以及提名總統和立委的時程，他回應，這要看現在執政的政府，是把立委跟總統拆開選舉，還是一併選舉，這會跟時程有關係，並未具體回應初選時程。

被問到如何操盤？吳敦義表示，自己只知道要認真推舉「最好的人」，不管是五合一或是九合一選舉，要挑品德、能力、操守跟政績都很好的。

至於是否現任優先？吳敦義表示，這次九合一選舉議員有這種考量，40歲以下青年提名67個，當選58個；至於立委，現任當然是有被優先考量的條件，但要看他工作上是不是有傑出的比現，品德、操守是不是很好，沒有瑕疵，這都是一定是要考量的；他強調國民黨從政40年最重視的就是能力、品格、操守還有對國家的忠誠度。

傳出朱立倫卸任後將成立競選辦公室一事，吳敦義回應，「那個我都沒有意見，我統統沒有意見」；媒體也追問吳要不要選總統，以及何時要表態，他皆未回應。