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「卡管案」大轉彎掀政治風暴！卓榮泰指教育部規避時程　將追究責任

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▲▼管中閔上任掀政治風暴。（圖／記者賴于榛、林敬旻、唐詠絮）

▲管中閔上任掀政治風暴。（圖／記者賴于榛、林敬旻、唐詠絮）

政治中心／綜合報導

原本教育部認定台大校長遴選案有瑕疵，管中閔上任延宕快一年，不料，葉俊榮態度突然轉彎，24日宣布「勉予同意」管中閔教授擔任台大校長，這項決定掀起一場政治風暴，總統府跟行政院似乎也有意切割教育部的決定，行政院祕書長卓榮泰也質疑，教育部急於出手，令人不解？必須查明事實、追究責任！

從今年1月初管中閔當選校長但無法上任至今，「卡管」案延宕11個多月。葉俊榮24日召開記者會表示，從7月16日來到教育部，看到台大校長案是一個非常嚴重的僵局，台大遴選案的爭議有兩個，包含管教授擔任台科大獨立董事、核可的時間有落差，希望遴選會積極處理，考慮到程序瑕疵要處理很重要，衡量台大學生權益、高校發展，社會紛擾糾解，所以決定「勉予同意管中閔教授擔任台大校長。」

行政院發言人Kolas Yotaka受訪時透露，葉俊榮在下午1點多有簡訊通知院長賴清德此事，緊接著便召開記者會。Kolas強調，行政院立場很簡單，公立大學校長的任命是教育部權責，行政院尊重，並請教育部陸續對外說明，何以在此時做出這決定，持續對外說明。

對於教育部同意管中閔上任是否為清理戰場，Kolas表示如果要清理戰場應該選前就會清理，這是葉俊榮部長一路與多方溝通討論後做出的判斷，行政院尊重。

總統府方面對於台大校長遴選案，透過發言人林鶴明回應，總統府對於此案的一貫的立場就是由教育部依照權責辦理，「今天午後賴院長有向總統報告，他剛剛接獲教育部告知對於台大校長遴選案的決定。」而總統蔡英文則是尊重行政院對於該案的態度。

雖然，府院聲明都表示尊重教育部的決定，但是，行政院秘書長卓榮泰晚間卻在臉書發文，批評葉俊榮「執意逕辦、完全棄行政倫理不顧，令人遺憾！」他質疑，「本件選擇今天突然發佈理由何在？難道是規避時程嗎？」況本案尚在訴願程序中，教育部急於出手，令人不解？必須查明事實、追究責任！

▲▼卓榮泰發臉書批葉俊榮。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

▲卓榮泰發臉書批葉俊榮。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

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關鍵字：卓榮泰,管中閔,教育部,總統府,蔡英文,葉俊榮,行政院,賴清德

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