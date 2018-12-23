影／《八年執政回憶錄》新書簽名會爆場　馬英九苦笑...我努力配合

記者徐政璿／台北報導

前總統馬英九卸任兩年多後聲勢在今年大幅回溫，除了成立馬英九基金會，，選後他更推出了由前幕僚蕭旭岑協助撰述的《八年執政回憶錄》。新書發表會更加碼23日在信義誠品展開簽書會舉辦，馬英九表示，第一次出新書，新書簽書會也是第一次，「我把第一次獻給大家，主要是希望大家一起來關心台灣的未來」；對於簽書會爆場，他則苦笑「我一定努力配合」。

▲馬英九新書簽名會。（圖／記者范綱儀攝，下同）

《八年執政回憶錄》簽書會23日14時至16時，將在信義誠品6F視聽室舉行，馬英九日前也在臉書上預告，簽書會號碼牌將提早在11時發放。

馬英九《八年執政回憶錄》由蕭旭岑書寫而非知名的傳記作家，原來馬英九認為蕭旭岑是記者出身，曾經擔任國民黨文傳會主委、總統府副祕書長，對他黨主席及總統任內所發生的事最為熟悉，因為曾親身經歷，由他執筆，再適合不過，並誇讚蕭旭岑因為曾參與馬習會，所以描述起來就十分生動。

對於為何要出《八年執政回憶錄》，馬英九在簽書會上表示，其實是他希望徹底對自己做一番檢討，希望大家批評指教，這次是第一次出新書，新書簽書會也是第一次，「我把第一次獻給大家，主要是希望大家一起來關心台灣的未來」；對於簽書會爆場，他則苦笑「我一定努力配合」。

▲馬英九新書簽名會。（圖／記者徐政璿攝）