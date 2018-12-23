影／朱立倫將成立總統競選辦公室　馬英九6字回應！

記者徐政璿／台北報導

新北市長朱立倫卸任後將成立競選辦公室，啟動2020總統大選行程。對於朱立倫參選一事，前總統馬英九23日受訪時僅以「很好啊，祝福他」6字回應。

前總統馬英九卸任兩年多後聲勢在今年大幅回溫，除了成立馬英九基金會，選後他更推出了由前幕僚蕭旭岑協助撰述的《八年執政回憶錄》。簽書會23日14時至16時在信義誠品6F視聽室舉行，馬英九日前也在臉書上預告，簽書會號碼牌提早在11時發放。

來自河南的陸生甚至23日凌晨4點就到場排隊，一連買了13本書，這名陸生笑稱「從小學就看著您」，讓馬英九大笑「看著我老嗎？」；該陸生則笑讚馬英九，永遠最帥、永遠年輕。

對於為何要出《八年執政回憶錄》，馬英九表示，其實是他希望徹底對自己做一番檢討，希望大家批評指教，這次是第一次出新書，新書簽書會也是第一次，「我把第一次獻給大家，主要是希望大家一起來關心台灣的未來」；對於簽書會爆場，他則苦笑「我一定努力配合」

對於朱立倫設立總統競選辦公室，馬英九在會後受訪表示，「很好啊，祝福他」；媒體追問是否支持？他則說「我想願意幫國民黨服務，我們都支持」；至於是否自己會替國民黨服務參選2020總統？他笑說，「我還要想一想怎麼服務，讓國民黨在政策方面得到老百姓支持」。

▲馬英九新書簽名會。（圖／記者范綱儀攝）