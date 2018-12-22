蘇啟誠「不想再受羞辱」　他爆：追思會拒絕外交官員出席

▲前駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠。（圖／翻攝自蘇啟誠臉書）

記者徐政璿／台北報導

台大政治系莫內講座教授蘇宏達，22日在臉書發表《讓蘇處長的犧牲重於泰山》一文，他透露蘇太太親唸出蘇啟誠遺囑最後一句「不想再受羞辱」時，非常傷痛；他並再度呼籲限縮政治任命、擴大鞏固文官體系，建議外交部應採取3步驟進行改革，讓蘇處長的犧牲重於泰山、永留青史。

蘇宏達與蘇啟誠同是外交官廿四期的學員，9月發表「誰殺了我們的外交官？」一文，被廣泛流傳；他參加蘇啟誠的追思會，會場明白拒絕任何現職外交部人員出席，也不接受任何官方的花圈花籃。

蘇宏達表示，他本來把這些都記錄下來，但想到當天蘇啟誠91歲高齡母親直挺挺站在愛子遺像面對，堅毅而未落滴淚的表情，大悲無淚，提醒他，尊重逝者，體恤家屬。所以他將文章塞入紙海、束諸高閣，最終沒有發表。

蘇宏達說，蘇啟誠的犧牲實在令人痛惜，更是國家的損失，但全體台灣人若能因此清楚看到，當前政治任命的大官如何扭曲體制、欺壓常任文官，破壞國家治理，進而決心撥亂反正，則蘇啟誠的犧牲將重於泰山。

蘇宏達呼籲外交部進行3步驟改革：

第一，外交部應該立即公開條列所有必須政治任命的使館和代表處各級職位，並詳述理由。

第二，外交部應立即將所有非屬必要的政治任命官員免職，改派常任外交官。

第三，考試院應針對如何改進外交人員的招聘、訓練、培育、考核乃至汰換等加以檢討，並提出具體改進方法。