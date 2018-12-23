圖／小公主「連詠心」婚紗照曝光　寒舍艾美百萬設歸寧宴

▲連詠心婚紗照。（圖／連戰辦公室提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨前主席連戰小女兒連詠心今年9月於倫敦與英國籍藝術家馬塞爾雷斯柯提茲（Marcel Reyes-Cortez）步入禮堂，本月22日晚間灑百萬於寒舍艾美3樓宴會廳舉辦「歸寧宴」，現場政商雲集。連戰辦公室晚間也提供兩人的婚紗照以及歸寧宴會內的照片，高檔宴會也羨煞不少人。

連詠心與外籍夫婿先前已於英國倫敦完婚，今晚是歸寧宴，席開40桌。連詠心晚間以一襲透明白紗亮相，夫婿則是黑色西裝搭配領結，兩人勾著手幸福洋溢。愛唱歌的連方瑀在新人進場時上台獻唱，迎接新人入場。

晚間6時許受邀賓客陸續抵達，包括總統府前資政趙守博、國民黨前立委黃德福、國民黨前副主席林豐正、內政部前部長廖了以、前副總統蕭萬長夫婦、國民黨前主席吳伯雄夫婦、三三會理事長許勝雄等人，從一樓進入酒店。

前總統馬英九與新北市長朱立倫約在6時30分抵達，立法院前院長王金平、國民黨前立委羅淑蕾、新黨主席郁慕明等人在6時50分左右抵達。國民黨主席吳敦義約在6時55分左右抵達，向媒體點頭後直奔會場。藝人小S夫婦則是在7時左右抵達。

連勝文晚間7點40分於寒舍艾美大廳前受訪表示，她覺得妹妹很漂亮，每個婚禮中，最受注目的就是新娘，每個新娘都打扮很漂亮，大家將來結婚一定也是這樣；妹妹今天穿怎樣？連勝文則說，「抱歉我沒研究這麼細，我不是做婚紗這一行的，不太清楚」。

是否有傳授夫妻相處之道給妹妹？連勝文說，「我傳授可能比較...連我自己都在摸索，如果要我傳授妹妹的話，就是說『凡事多忍耐，不要發脾氣』，此外；健康快樂是做一個哥哥，希望妹夫跟妹婿未來的人生，都能夠朝這個方向前進。

至於國民黨大老馬英九、吳敦義、王金平、朱立倫等人的互動，連勝文說，他參加婚禮都是注意新人，「其他年紀比我大我比較不會多花時間注意，這一點請大家諒解」；父親說他四個子女結婚的結婚，各有歸宿，作為父母親任務已經完成。

至於父母有沒有感動落淚？連勝文則說，在英國倫敦辦婚禮時已經落淚過，今天就不用再落淚，妹妹、妹夫已經回來現在回來台灣幾個月了，現在落淚有點奇怪。