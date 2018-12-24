管中閔上任出乎張善政意料　「呵呵呵我一直不看好」

▲行政院前院長張善政。（圖／記者賴于榛攝）

政治中心／綜合報導

教育部長葉俊榮24日宣布，「勉予同意」管中閔接任台大校長。對此，前行政院長張善政表示，「真是出乎我意料！呵呵呵，我一直不看好」，不過他肯定這是執政黨順應民意的做法，要替他們拍拍手。

根據《聯合報》報導，張善政受訪表示，蔡政府終於願意讓管中閔上任，替管中閔跟政府高興；他提到，這次選舉蔡政府選得這麼差，更需要仰賴深綠的人去挺她，不要對她逼宮，所以深綠是不會放管中閔上任的。

不過，在得知教育部「勉予同意」管中閔接任台大校長的消息後，張善政露出驚訝的表情，直呼「真的啊，真是出乎我意料！呵呵呵，我一直不看好」。

台大校長遴選委員會從1月5日選出教授管中閔為新校長，教育部認定遴選程序有瑕疵，發函請台大重啟遴選，但台大拒絕並提訴願。僵局持續至今超過11個月，經歷3任教育部部長，包括潘文忠、吳茂昆以及現在的葉俊榮。葉俊榮在剛上任時多次強調用「有溫度的溝通」方法尋找「第三條路」，最後選在跨年前夕勉予同意。

▲管中閔。（圖／本報資料照）

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