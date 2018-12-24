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談高雄「賽馬夢」　韓國瑜：講出去我自己也嚇一跳！

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▲高雄市長當選人韓國瑜；選前之夜▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市長當選人韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

準高雄市長韓國瑜選後的一舉一動都被放大檢視，日前談到楠梓區高雄煉油廠舊址該如何活化時，拋出在此興建「賽馬場」的點子引發外界熱議。韓國瑜23日出席維多利亞雙語學校校慶時回應，這是他跟工商界人士談的，想法尚未成熟，「結果他們講出去了我自己也嚇了一跳」。

韓國瑜20日出席「與韓國瑜準市長有約－工商建研會政策建言」時，提到將已關廠的中油高雄煉油廠轉型為賽馬場，希望以賽馬產業鏈拚經濟，消息一出引發外界熱議。

農委會則表示，《動物保護法》第10條規定，不得以直接、間接賭博為目的，利用動物進行競技行為，違者可罰5萬至25萬元，若韓國瑜真的要建賽馬場，以現行法規來說確實違法。法界人士也說，現行《刑法》仍有賭博罪處罰規定，要靠立博弈專法才能設賽馬場。

此外，關懷生命協會創會理事長釋昭慧與動保人士不約而同抨擊韓國瑜此舉「違法又殘忍」，釋昭慧更說，若高雄發展賽馬產業，「絕對反對到底」。

準新聞局長王淺秋21日澄清，這只是創意發想，還沒有具體政策，必須等團隊上任後深入討論，賽馬場也不一定要蓋在高雄煉油廠，如果有可能希望一月能赴香港考察。

韓國瑜23日出席維多利亞雙語學校校慶時回應，「賽馬是我跟工商界人士談的，這是一個我自己的想法，未必完全成熟希望大家保密。不要講出去，拜託他們。結果他們講出去了我自己也嚇了一跳」。

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關鍵字：高雄,韓國瑜,賽馬場

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