卡管案落幕　綠委怒嗆：給我一個葉俊榮不必下台的理由！

▲教育部長葉俊榮24日宣布勉予同意管中閔擔任台大校長。（圖／教育部提供）

記者翁嫆琄／台北報導

教育部長葉俊榮24日舉行記者會，「勉予同意」管中閔擔任台大校長。對此，綠委李俊俋大嗆，「葉俊榮下台！請給我一個理由告訴我他不必下台，因為我找不到」。

教育部同意讓管中閔接任台大校長，李俊俋質疑，他實在想不通到底是什麼原因，讓葉俊榮「勉予同意」，既然這麼「勉強」，那麼又有什麼壓力，讓葉需要同意？

他指出，身為法律人，對於行政團隊的權力分工，應該了然於胸，若行政院長賴清德不支持該項主張，葉俊榮還貿然召開記者會，就行政倫理來說，已經高度不適任。「請問到底是什麼原因，讓你『抗命』演出挺管的戲碼？

李俊俋更強調，葉俊榮記者會上說明有「遴選程序有瑕疵」，那麼這個瑕疵解決了嗎？之前不正是用此一理由卡管的嗎？理由已經消失了嗎？

最後，他還問葉俊榮，「決定挺管，居然還事先只通知國民黨的立委，這不是視執政團隊於無物？」「#請大家幫忙找『理由』#不適任的閣員請自行下台」。

據指出，葉俊榮通過管中閔案，事先未獲得賴清德同意，連綠委都不知道。行政院秘書長卓榮泰說，賴清德幾乎同步被以簡訊通知時，要求葉俊榮「審慎思考」，但葉仍執意逕辦、完全棄行政倫理不顧，令人遺憾。

卓榮泰說，他在12月11日已發函各部會，明年開始的新政策、新措施皆要審慎評估各項因素，確認實施前尚須報院核定始得實施，他質疑，本件選擇今天突然發佈理由何在？難道是規避時程嗎？況本案尚在訴願程序中，教育部急於出手，令人不解？必須查明事實、追究責任！