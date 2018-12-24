行政院切割？卓榮泰批葉俊榮「執意逕辦、棄行政倫理不顧」

▲卓榮泰批葉俊榮。（合成圖／記者張一中攝、教育部提供）

政治中心／綜合報導

管中閔接任台大校長引發各界議論。對此，行政院祕書長卓榮泰24日晚間在臉書批評葉俊榮，「執意逕辦、完全棄行政倫理不顧，令人遺憾！」

卓榮泰表示，「平安夜，宛如來了一場暴風雨！」教育部突然宣布「勉予同意」管中閔上任台大校長，而賴院長幾乎同步被以簡訊通知時，要求葉俊榮部長「審慎思考」，但葉部長仍執意逕辦、完全棄行政倫理不顧，令人遺憾！

卓榮泰說，他已在12月11日發函各部會，從明年開始的新政策、新措施皆要審慎評估各項因素，確認實施前尚須報院核定始得實施，他質疑，「本件選擇今天突然發佈理由何在？難道是規避時程嗎？」況本案尚在訴願程序中，教育部急於出手，令人不解？必須查明事實、追究責任！

▲卓榮泰發臉書批葉俊榮。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

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