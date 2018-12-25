台大校長管中閔將上任　學者：用「交報告」敷衍爭議葉俊榮已不適任

▲教育部長葉俊榮在24日終於宣布「勉予同意」管中閔任台大校長，終結11個月的遴選爭議。（圖／記者周書羽攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學校長遴選案延宕多時，教育部長葉俊榮在24日終於宣布「勉予同意」管中閔任台大校長，終結11個月的遴選爭議，但這個消息似乎也讓各界措手不及。台大經濟系教授鄭秀玲在臉書PO文，認為葉俊榮屈服政治壓力，深感遺憾，更僅以「交報告」塘塞敷衍個中的違法及爭議，顯示他已不適任教育部長。

台大前校長楊泮池去年六月卸任後，台大啟動校長遴選程序，今年初遴選出管中閔為新任校長，但因外界質疑管中閔遴選時未揭露獨董等爭議，遭教育部駁回，引發高度爭議。葉俊榮昨宣布，「勉予同意」聘任管中閔為台大校長，近期會發文給台大，至於就任時間，教育部回應，由台大訂定後提到教育部，教育部會尊重台大決定。

▲葉俊榮宣布，「勉予同意」聘任管中閔為台大校長，至於就任時間，將由台大訂定後提到教育部，教育部會尊重台大決定。（圖／教育部提供）

對於教育部突然宣布發聘書給管中閔，管中閔委任律師俞百羽及俞大衛表示，他們都是看了直播才知道消息，似乎對於教育部突然不再卡管感到意外。王姓博士生也表示，他猜測老師得知消息後應該也需要沈澱幾天才會有些想法，但先前管中閔曾與他表示，有任何想法他將等到上任後再一同對外說明。

台大校方則在昨天下午6點多發聲明表示，校方樂見教育部尊重落實大學自主及注重台大師生權益，讓懸宕已久的台大校長遴選案塵埃落定，對於教育部所提出相關爭議之改善報告，台大理當精進，將在未來加以改進並提出相關報告。另外，台大校長遴委發言人袁孝維也表示，遴委會尊重葉部長的發言，相信社會大眾自有公斷，非常謝謝大家一直以來對於依法行政與大學自治的支持，歷史會記載今天所發生的人事物。

▲台大表示，校方樂見教育部尊重落實大學自主及注重台大師生權益。（圖／記者張一中攝）

但校內反應卻不是都這樣一至，台大名譽教授賀德芬火大痛批，教導全國學生的教育部根本是精神錯亂，竟然帶頭違法，打從一開始都說了遴選程序有錯，繞了一大圈還是發了聘書，是不是以後都教學生「痞痞的」就好。

不只是學術界，台大校長案讓許多政治人物也相當關心，國民黨立委柯志恩昨天透露，她非常肯定葉俊榮的決定，因為這不僅是台大校園自主的勝利，更是台灣民主法治與正義公理的彰顯；長期關心管案的準台北市議員羅智強也說，「蔡英文終於做了一件對的事情」；而前總統馬英九24日被問及台大終於有校長時直喊，「等太久了！早就該給他當了！」；不過，行政院文建會前主委盛治仁則在臉書發文批評，選舉大敗後清理戰場說自己勇敢，只有「噁心」二字可以形容；行政院祕書長卓榮泰也在臉書貼文說，葉俊榮不顧賴揆「審慎思考」的提醒，執意逕辦、棄行政倫理不顧，令人遺憾。