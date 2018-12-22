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影／連詠心歸寧宴！寒舍艾美百萬宴客　連勝文傳授10字夫妻相處之道

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記者徐政璿／台北報導

國民黨前主席連戰小女兒連詠心今年9月於倫敦與智利裔視覺人類學家暨攝影師馬塞爾雷斯柯提茲（Marcel Reyes-Cortez）步入禮堂，本月22日晚間灑百萬於寒舍艾美3樓宴會廳舉辦「歸寧宴」，現場政商雲集。是否有傳授夫妻相處之道給妹妹？身為哥哥的連勝文受訪表示，如果要傳授妹妹的話，就是「凡事多忍耐，不要發脾氣」。

連戰家族22日寒舍艾美3樓宴會廳舉辦歸寧宴，席開40桌。晚間6時許受邀賓客陸續抵達，包括總統府前資政趙守博、國民黨前立委黃德福、國民黨前副主席林豐正、內政部前部長廖了以、前副總統蕭萬長夫婦、國民黨前主席吳伯雄夫婦、三三會理事長許勝雄等人，從一樓進入酒店。

前總統馬英九與新北市長朱立倫約在6時30分抵達，立法院前院長王金平、國民黨前立委羅淑蕾、新黨主席郁慕明等人在6時50分左右抵達。國民黨主席吳敦義約在6時55分左右抵達，向媒體點頭後直奔會場。藝人小S夫婦則是在7時左右抵達。

連勝文晚間7點40分於寒舍艾美大廳前受訪表示，她覺得妹妹很漂亮，每個婚禮中，最受注目的就是新娘，每個新娘都打扮很漂亮，大家將來結婚一定也是這樣；妹妹今天穿怎樣？連勝文則說，「抱歉我沒研究這麼細，我不是做婚紗這一行的，不太清楚」。

▲▼連戰小女兒連詠心婚禮,連勝文。（圖／記者徐政璿攝）

▲連勝文。（圖／記者徐政璿攝）

邀請多少位賓客？連勝文說，主要是妹妹的朋友，還有家裡的多年好友，也有從國外來很多朋友，很感謝，很多朋友雖然有事情、或不在台灣沒辦法參加，也給了祝福，特別要跟所有好朋友說謝謝。

是否有傳授夫妻相處之道給妹妹？連勝文說，「我傳授可能比較...連我自己都在摸索，如果要我傳授妹妹的話，就是說『凡事多忍耐，不要發脾氣』，此外；健康快樂是做一個哥哥，希望妹夫跟妹婿未來的人生，都能夠朝這個方向前進。

至於國民黨大老馬英九、吳敦義、王金平、朱立倫等人的互動，連勝文說，他參加婚禮都是注意新人，「其他年紀比我大我比較不會多花時間注意，這一點請大家諒解」；父親說他四個子女結婚的結婚，各有歸宿，作為父母親任務已經完成。

至於父母有沒有感動落淚？連勝文則說，在英國倫敦辦婚禮時已經落淚過，今天就不用再落淚，妹妹、妹夫已經回來現在回來台灣幾個月了，現在落淚有點奇怪。

▼連戰小女兒連詠心婚禮。（圖／讀者提供）

▲▼連戰小女兒連詠心婚禮。（圖／讀者提供）

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關鍵字：連戰,連詠心,連勝文

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