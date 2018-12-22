20分鐘關鍵電話...蘇啟誠被羞辱？　立委爆「她」打的

▲蘇啟誠。（圖／翻攝自臉書）

記者徐政璿／台北報導

我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生昨滿百日，蘇啟誠遺孀近日接受專訪，澄清先生自殺是因為遭「羞辱」才「以死明志」。據傳台日協祕書長張淑玲曾打給蘇一通20分鐘的電話，告知懲處內容且言詞苛刻，雖然張否認此事，但國民黨立委呂玉玲22爆料，打電話的就是張淑玲。

蘇啟誠輕生爭議延燒，遺孀蘇太太受訪時透露，先生的遺書是以「羞辱」兩個字來描述要受到的懲處。外傳外交部當時要將蘇啟誠調回台灣，並將大阪辦事處全館考績打丙等，台日協祕書長張淑玲曾打給蘇一通20分鐘的電話，告知懲處內容且言詞苛刻。對此外交部完全否認，張淑玲也出面駁斥稱「沒有打過這通電話」。

國民黨立委呂玉玲22爆料，，蘇啟誠輕生後，立院外委會就要求外交部把所有的電報呈現到立院，當時外交部指出，最主要跟大阪辦事處處長蘇啟誠聯絡的人，就是張淑玲，但張現在否認打了那通20分鐘的電話，這之中是否有冤情、外交部是否隱匿訊息，或包庇什麼人，外交部需要給社會大眾一個交代。

呂玉玲認為，現在外交部因為這件事導致社會公信力越來越低，因此應由立法院成立調查小組，把事情釐清，還蘇啟誠一個清白、公道。

國民黨團書記長曾銘宗說，蘇啟誠輕生以來已超過3個月，外交部未積極調查處理，至今真相不明，讓蘇死的不明不白，已嚴重影響外交官工作士氣，黨團要對此予以譴責；另外，為釐清本案事實真相，給家屬及全民一個交待、還蘇啟誠公道，要求行政院邀公正人士組專案小組，1個月內完成調查後公布事實，讓外界知道是假新聞殺人，還是卸責的長官殺人，並依調查報告結果，追究相關人員責任。