外籍移工詐騙歪風興　警學印尼文加強宣導

▲台南市政府警察局第六分局外事巡官許儷馨，特別向外籍移工呼籲「Bilang NO pada penipuan（印尼文，向詐騙說不！）」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

印尼駐台北經濟貿易辦事處發出警訊表示有不肖詐騙集團，用印尼勞動部部長哈尼夫名義，以印尼文發給「2017至2018年間優良表現印尼移工證書」，移工得以藉此獲取新台幣3萬至5萬不等獎金，詐騙集團再另行提供帳號予以移工匯款繳交手續費行騙，警特以印尼文加強宣導。

目前印尼駐台北經濟貿易辦事處發出警訊指該處未有發表「優良表現印尼籍移工證書」一事，要提醒在臺印尼移工注意是類詐騙手法。2018年12月14日印尼勞動部長哈尼夫（Hanif Dhakiri）與勞動部長許銘春會面商談台印簽署「招募、安置及保護勞工備忘錄」，沒想到部長前腳抵台，詐騙集團立即結合時事，搬出部長授獎名義訛詐印尼籍移工。

台南市政府警察局第六分局外事巡官許儷馨特別呼籲「Bilang NO pada penipuan（印尼文，向詐騙說不！）」，許巡官目前是警政署印尼語講習班學員，因為日常需要到工業區、移工宿舍或其它聚集場所宣導防詐騙、人口販運防治、反毒、防酒駕等，她相信如果可以基本印尼語與移工直接溝通，移工驚豔之餘，不僅貼近與移工之間的距離，更能達到宣導的成效。