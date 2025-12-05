屏東縣警局辦防性騷講座　強化同仁界線意識打造友善職場

▲局長甘炎民與國律師聯合會性騷擾防治委員會主委楊靖儀律師。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為營造更安全、友善的工作環境，提升同仁對職場性騷擾與霸凌情形的辨識能力，屏東縣政府警察局舉辦「建立友善職場—防治職場性騷擾及職場霸凌」專題講座，邀請專家學者到場授課。課程結合法規說明、案例分享與互動討論，帶領同仁從「界線意識」出發，理解如何在日常互動中避免誤解與不適情形，並強化性別平等觀念。警局期盼透過此次講座點亮尊重與平等的職場文化火種，打造安心、包容的工作環境。

這課程邀請屏東縣性別平等會及性騷擾防治審議會委員，暨全國律師聯合會性騷擾防治委員會主委-楊靖儀律師，擔任講師授課，針對行為態樣、法律責任等面向進行深入解析，並透過案例分享、互動討論及法規說明，加深同仁對職場性騷擾及霸凌行為的認知，此外，講座中特別強調「界線意識」與「預防觀念」。講師以生動方式剖析實務上容易被忽視的小細節，引導同仁重新檢視日常互動中可能會遭誤解或造成不適的行為。

縣警局期盼藉由專題講座課程，使同仁建立正確認知、尊重彼此界線，不僅是知識的分享，更是點亮尊重、平等與職場文化的火種，進一步形塑本局安全、友善、包容的工作環境，強化同仁在面對性騷擾及霸凌議題時的意識，啟發更多深思與行動，攜手打造一個安心的工作環境。

局長甘炎民強調，友善、安心的職場文化是提升機關運作效能的重要基礎，建立友善職場不是口號，而是每位同仁的默契，本局將賡續推展相關防治工作，共同為單位打造健康且相互尊重的工作氛圍。