「借錢找我利息很低」抖音出現詐騙！受害者最小僅14歲

▲抖音。（圖／翻攝自百度百科）

記者馬叔安／台北報導

大陸近來傳出多起在「抖音」等短視頻平台上進行的詐騙案件，光是廈門今年就已發生38起，其中最年輕的受害者僅14歲，公安機關已經多次發出警示通報。據了解，詐騙集團會在平台上以「免費領取手機」、「生日返利」等手法犯案，受害者多為年輕人。

《央視新聞》微 信公眾號指出，一名「90後」的張姓女子在今年11月19日下午，收到抖音推送的一條網路借貸推廣信息廣告，評論區有人稱「借錢找我，利息很低」，她向對方詢問後，對方以「包裝收入以獲得信貸額度」、「辦理借款需要簡訊驗證碼」等理由，騙走了她1890元人民幣（約8400元新台幣）。

▲抖音。（圖／翻攝自維基百科）

大陸在各地公安機關在今年下半年以來，通報了一批利用短視頻平台實施網路詐騙違法犯罪的案例，9浙江警方9月指出，不法分子在「抖音」平台以提供網路借貸、測試借貸信用分等為由實施詐騙，平台上還包含大量假冒支付寶的「山寨賬號」；同一個月，江蘇警方表示，全省多地發生藉由短視頻平台以「生日返利、有償點贊、假冒微商銷售商品」等為由實施的詐騙案件；廈門警方則在11月表示，今年以來已發生38起藉助「抖音」，以「免費領取手機」、「免費領養寵物」等為由進行的案件。

據了解，除了「抖音」之外，在多個短視頻平台上，觀看諸如「萌寵免費領」和「領取蘋果手機」等誘導性內容時，平台方缺少類似「該視頻包含誘導性信息，請謹慎點擊外鏈」等提醒內容。

「抖音」總裁張楠曾說，在「抖音」短視頻平台上，一條短視頻內容在線上需要經過4次人工審核和多次人工智慧審核程式。上海金融與法律研究院執行院長傅蔚岡則指出，短視頻平台的用戶中不少是在校學生，缺乏防詐騙意識，容易成為不法分子的牟利對象，建議相關部門加大監管力度。