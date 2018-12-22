「抽中iPhone XS」個資外洩！病毒視窗狂跳　「簡單1招」殺爆釣魚老手

▲有2家新聞App從21日開始，點進會出現「中獎視窗」。（圖／ETtoday記者攝）

記者陳怡伶／綜合報導

有2家新聞App從21日開始都會跳出「我們將送你iPhone XS MAX」的彈跳視窗，只要點選「OK」確認立刻領獎，但個資可能1秒就被外洩。其實這是很常見的詐騙手段，利用「抽獎」的釣魚方式騙取個資，像是「祝賀！您被Google隨機選中」、「有機會贏得iPhone或其他Google獎品」等好康資訊，各位看到請立刻關閉，或是到手機裝置簡單勾幾個選項，用1招輕鬆防範！

有讀者爆料表示，從21日開始只要打開2家新聞App，就會跳出彈跳式廣告，上面內容寫著「恭喜您！我們將送你iPhone XS MAX做為獎品！請點選下方OK進行領獎」，蠻可疑的。

▲廣告詐騙手法跟得上時代，以前送「iPhone」，現在送「iPhone XS」。（圖／是方通訊提供）

這種「中獎視窗」其實是常見的魚手法，不論是電腦、手機的瀏覽器、App，都可能會跳出「祝賀！您被Google隨機選中」等彈跳視窗，若不小心點進去，就會被導入到一神祕地Google網域，還會出現「您就是今天的幸運之星」、「恭喜您獲得一台最新iPhone X」、「只限今天！」等斗大標題資訊，偽裝成使用者好像真的中獎了一樣。

若是貪心再點進去，頁面便會跳出「拆禮物盒」小遊戲，接著就會告知「您中獎了」的詐騙內容，引誘你一步一步填入姓名、手機號碼、家中地址基本個資；比較厲害的詐騙手段，甚至會打著「驗證確認名單」的名號，要使用者填入信箱帳號，騙取更完整的個資。

▲iPhone只要到設定「Safari」，再點開2選項（紅框處）就可以了。（圖／記者陳怡伶攝）

遇到這種「釣魚廣告」請神速關閉，但常遇到也是頗煩人的，可以用簡單幾招來防範：

►iOS：

點進「設定」＞「Safari」＞打開「阻擋彈出式視窗」與「詐騙網站警告」選項。

雖然不是100％完全阻擋，但能有效抵擋多數的彈跳型視窗；若是有些網頁一定要有彈跳式窗，只要把回頭把「阻擋彈出式視窗」選項關閉即可。

►Android：

開啟Chrome應用程式＞點選網址列右邊的「更多」＞打開「設定」＞「網站設定」＞「彈出式視窗與重新導向」＞把「彈出式視窗與重新導向」設定切換成「允許」或「封鎖」。

►把柴柴帶回家，領免費Line貼圖

▼快打開手機勾幾個選項，立刻大幅提升彈跳視窗跑出來。示意圖，與本文無關係。（圖／記者陳亭伃攝）